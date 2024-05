Dit is de definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de grote prijs van Emilia-Romagna bevestigd. Hier en daar zijn er enkele wijzigingen ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie.

Zo kwam na de kwalificatie de melding dat Oscar Piastri, die de tweede tijd wist te rijden, een straf krijgt voor het ophouden van Kevin Magnussen. De Australiër valt daarom enkele plekken terug. Ook Fernando Alonso maakt een wijziging door. Zo zette hij de negentiende tijd neer, maar werd vanochtend bekend dat hij de wedstrijd in Imola zal aanvangen vanuit de pitstraat.

Artikel gaat verder onder video

Definitieve startopstelling

Max Verstappen was op zaterdag de snelste en zal daarom vanmiddag vanaf pole position starten. Daarachter stond Piastri, maar schuift door naar plek vijf. Daardoor zal Lando Norris naast de Nederlander staan op de eerste startrij. Op P3 vinden we Charles Leclerc terug die de Tifosi in Imola iets wil gaan geven om voor te juichen. Teamgenoot Carlos Sainz vertrekt vanaf P4, voor Piastri. George Russell (P6) en Yuki Tsunoda (P7) staan daarachter en Lewis Hamilton wist de achtste tijd te rijden. Daniel Ricciardo laat de vorm van het Visa Cash App RB-team zien door op P9 te eindigen en Nico Hülkenberg start vanaf P10. De andere opvallers zijn Logan Sargeant, die vanaf P19 zal gaan starten en Fernando Alonso vertrekt vanuit de pitstraat.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Emilia-Romagna🇮🇹 #f1 #ImolaGP pic.twitter.com/AxvzrtHJ9c — GPFans NL (@GPFansNL) May 19, 2024

Gerelateerd