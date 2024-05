Carlos Sainz kwam na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna achter een probleem met zijn Ferrari, een probleem dat door parc fermé niet meer voor de race verholpen kon worden. Sainz werd vijfde, reed een vrij onzichtbare race en put vooral hoop uit de race van teamgenoot Charles Leclerc.

Sainz werd vijfde tijdens de race in Imola, op zichzelf geen enorm slecht resultaat. De Spanjaard kwam echter niet in de buurt van een duel met de McLaren-coureurs of teamgenoot Leclerc, waardoor hij een vrij eenzame race reed. Sainz eindigde op 22 seconden van winnaar Max Verstappen en op twaalf seconden van de nummer vier: Oscar Piastri. De Spanjaard had op zijn beurt weer dertien seconden voorsprong op Lewis Hamilton, die zesde werd. In niemandsland zat Sainz dus.

Sainz kwam achter probleem met Ferrari na kwalificatie

Tegenover aanwezige media, waaronder GPFans, liet Sainz optekenen dat hij met zijn team na de kwalificatie tegen een probleem aan was gelopen. "Ik denk dat we simpelweg de snelheid niet hadden. Ik ben totaal niet blij, want na de kwalificatie zagen we ineens iets dat niet bleek te werken zoals het hoort te werken. We hadden ook wat problemen met de inzet van de batterij, dus ik moest tijdens de race vooral de schade beperken. We liepen het hele weekend achter de feiten aan en waren een paar tienden langzamer, dus dat was gewoon niet ideaal."

Sainz kijkt voor positiviteit naar race Leclerc

Daar waar Sainz het lastig had, kon Leclerc er een derde plaats uitslepen voor het Italiaanse publiek. Sainz put hier hoop uit, simpelweg omdat hij dit niet uit zijn eigen race kan doen. "Ik denk dat Leclerc goede snelheid liet zien tijdens de race. Het leek er op dat we konden vechten met de concurrentie. Tijdens de kwalificatie doet McLaren het wel echt beter, dus daar moeten we naar gaan kijken. We zullen alles op alles zetten om dat te verbeteren, want er komen nog circuits aan waar we wat strategie en inhalen betreft weinig teweeg kunnen brengen. In Imola is duidelijk geworden dat we de snelheid over één ronde moeten verbeteren, want in Monaco draait het allemaal om de kwalificatie."

