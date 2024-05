We zitten om 15:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de race op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. De Grand Prix van Emilia-Romagna is de zevende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 31e maal gehouden worden in het pittoreske Imola en voor de vierde keer als de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het is met een temperatuur van 26°C en zonneschijn prima weer. Daarnaast is er ook bijna geen kans op regen. De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat bijna van start. Gaat Max Verstappen vanaf pole zijn vijfde overwinning van het seizoen pakken of kan Lando Norris de aanval inzetten? Wat gaat Oscar Piastri doen vanaf P5 na zijn gridstraf en hoe snel gaan de Ferrari's zijn voor hun thuispubliek? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Grand Prix van Emilia-Romagna Startopstelling Sort by: Latest Oldest Wie gaat de race winnen? Wie denk jij dat als eerste de zwart-witgeblokte vlag gaat zien in de Grand Prix van Emilia-Romagna? Regenkans De wedstrijdleiding laat weten dat de kans op regen officieel 10% is voor deze race. Er hangen momenteel geen buien in de buurt van Imola, maar er is een kleine kans dat er nog een onweersbuitje ontstaat. Leclerc op P3 Charles Leclerc hoopt vandaag zijn eerste overwinning te pakken sinds de Oostenrijkse Grand Prix van 2022 en om dat voor de tifosi te doen. De Ferrari's waren vooral op de vrijdag erg sterk hier in Imola. Strategie Er wordt verwacht dat het een eenvoudige één-stopstrategie zal zijn in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het circuit van Imola is niet heel zwaar voor de bandjes. McLaren is er klaar voor Kunnen de papaya-kleurige bolides de aanval in gaan zetten op Max Verstappen? Lando Norris vergezelt de Nederlander op de voorste startrij. Oscar Piastri moet vanaf de vijfde positie beginnen na zijn gridstraf. De wind is gaan liggen GPFans-journalist Brian van Hinthum laat vanuit Imola weten dat het prachtig weer is in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Genoeg geslapen Ondanks zijn twee stints in de 24 Uur van de Nürburgring-simrace heeft Max Verstappen een prima nacht achter de rug. F1 Imola GP: Max Verstappen heeft, ondanks simrace, genoeg slaap gehad: 'Zeven uur op raceday is prima' - GPFans.com Simracer Max Verstappen heeft ondanks de virtuele 24-uurs race op de Nürburgring nog een gaatje gevonden voor het Formule 1-weekend in Imola. De... Read this article Twee races tegelijk Max Verstappen doet niet één, maar twee races dit weekend. Hij heeft gisteravond en vanochtend zijn stints gedaan in de 24 Uur van de Nürburgring-simrace voor Team Redline en uiteraard gaat zijn BMW nog aan de leiding ook. Terugblik op de zaterdag Heb je de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna en de nasleep ervan gemist? Hier praten we je helemaal bij over wat jij moet weten voordat de race begint. Op weg naar de grid Het is 14:20 uur, veertig minuten voor de start van de race, en dus worden de groene vlaggen gezwaaid. De coureurs mogen nu naar de grid toe rijden voor de zogeheten sighting laps. Slipstream van The Hulk Max Verstappen bedankte Nico Hülkenberg na afloop van de kwalificatie. De gaten waren zo klein in de zaterdagssessie dat een slipstream van de Haas cruciaal was voor de Limburger om de pole te pakken. Startopstelling Max Verstappen was het snelst in de kwalificatie en dus mag hij straks vanaf pole position vertrekken. Oscar Piastri kreeg op zaterdagavond een gridstraf voor het ophouden van Kevin Magnussen en valt terug van P2 naar P5 op de grid. Lando Norris en de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz profiteren en schuiven ieder een plekje op. Fernando Alonso moet vanuit de pitstraat de race aanvangen. Dit is de definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna - GPFans.com De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de grote prijs van Emilia-Romagna bevestigd. Hier en daar zijn er enkele wijzigingen ten opzichte... Read this article Nederlands succes Instagram De supportklasses hebben we er al opzitten hier in Imola. Sami Meguetounif pakte zijn eerste zege in de FIA Formule 3, terwijl Isack Hadjar won in de FIA Formule 2 na het afhouden van de aanvallen van Gabriel Bortoleto. In de Porsche Supercup was Larry ten Voorde oppermachtig vanaf pole position. Over een uur van start Over een uur is het zover: dan gaat de Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2024 van start! In aanloop naar de wedstrijd in Imola deed Sebastian Vettel een prachtige demo in de McLaren van 1993 als eerbetoon aan Ayrton Senna die hier dertig jaar geleden overleed.

Gerelateerd