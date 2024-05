Volgens Toto Wolff, teambaas van Mercedes, laat het team zich niet verleiden om snel een beslissing te maken over wie er in 2025 naast George Russell coureur van het team gaat zijn en komt die beslissing waarschijnlijk pas in het najaar. Vooral Carlos Sainz zijn populariteit zorgt voor wat druk.

Sainz heeft namelijk, naast Mercedes, ook nog opties bij Audi (nu Sauber), Aston Martin en wellicht Red Bull als daar een stoeltje vrij gaat komen. De Spanjaard rijdt ondertussen een goed seizoen 2024, ondanks dat de Grand Prix van Emilia-Romagna (P5) wellicht zijn minste van het seizoen was. Onder meer Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso, Alexander Albon (contractverlengingen bij huidige teams) en Nico Hulkenberg (vanaf 2025 coureur van Sauber/Audi) zijn al van de markt af, maar bij Mercedes is er nog een stoeltje vrij. Sainz is de best beschikbare coureur, maar uitblinker Yuki Tsunoda, talent Liam Lawson en een nog groter talent, Andrea Kimi Antonelli, zijn opties. Daarnaast blijft de naam van Max Verstappen rondom Mercedes circuleren, zei het de laatste tijd wat minder hevig dan een maand geleden.

Mercedes wacht tot na zomer met beslissing tweede coureur 2025

In gesprek met Motorsport.com laat Wolff weten dat ook hij onder de indruk is van wat Sainz laat zien en dat de populariteit van de Spanjaard toeneemt. "Ik denk dat Carlos [Sainz] een plaats heeft in de Formule 1, hij heeft de afgelopen twee jaar races gewonnen met Ferrari en is iemand met enorme ervaring." Toch zorgt zijn populariteit er niet voor dat Mercedes snel een beslissing gaat nemen. "Ik denk ook dat we bereid moeten zijn om ons nog niet vast te leggen op bepaalde beslissingen en lang zullen moeten wachten, om te zien hoe de situatie zich in de zomer en herfst ontwikkelt. Met George [Russell] hebben we een geweldige coureur. Laten we afwachten wie zijn teamgenoot wordt, maar we hoeven deze beslissing nu niet te nemen."

Antonelli vanaf 2025 in F1?

De vraag die iedereen vooral stelt, is of Antonelli - die aan zijn eerste seizoen in F2 bezig is dit jaar - volgend jaar al bij Mercedes gaat rijden of wellicht bij een ander team gestald gaat worden. "We kijken al heel lang uit naar die jongeman, ooit zal hij een geweldige Formule 1-coureur zijn. Maar hij is 17 jaar oud, 14 maanden geleden zat hij nog in een Formule 4-wagen en er zijn veel verwachtingen. We zijn er een beetje schuldig aan door over hem te praten. We moeten hem zijn werk laten doen in de Formule 2 en niet de last laten dragen van wat zou kunnen of moeten zijn."

