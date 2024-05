Lando Norris was slechts een fractie verwijderd van zijn tweede overwinning uit zijn Formule 1-carrière. Met een achterstand van slechts zeven tienden kwam hij na Max Verstappen over de streep in Imola. De McLaren-coureur weet waar het misging en was aan het bidden dat er nog één extra ronde gereden zou worden.

Na zijn overwinning in Miami, hoopte Norris in Imola wederom een gooi te kunnen doen naar de eerste plaats. Hij kwam dichtbij, héél dichtbij zelfs, maar het was net niet genoeg om Verstappen van de zege af te kunnen houden. In de slotfase kroop hij stapje voor stapje naar de Red Bull toe, maar toen hij binnen de twee seconden kwam, had hij te veel tijd nodig om uit te zoeken hoe hij om moest gaan met de vuile lucht die hem tegemoet kwam. Dit verklaarde Norris na afloop van de race op de persconferentie tegenover onder meer GPFans. Toen hij eenmaal doorhad hoe hij moest rijden, was de race al bijna voorbij. "Ik was gewoon aan het bidden voor nog een ronde. Ik bad dat iemand zou zeggen dat er nog één ronde te gaan was", aldus de coureur uit Bristol.

Norris kwam in vuile lucht Verstappen

Norris vervolgt zijn verhaal: "Ik bedoel, ik heb gewoon alles gedaan wat ik kon. Ik deed mijn uiterste best om daar [bij Verstappen, red.] te komen, de achterstand goed te maken en een kans te maken [op de zege, red.]. Maar zodra je binnen de twee seconden komt, begin je downforce en grip te verliezen." Norris had dan ook enige tijd nodig om uit te vogelen hoe hij die vuile lucht het best kon omzeilen. "De banden beginnen opnieuw oververhit te raken. Ik had het daardoor een paar ronden moeilijk, maar toen ik eenmaal begreep hoe ik weer moest rijden, zoals in de laatste ronde toen ik weer bij hem kon komen - als ik dan zeven tienden had gehad met nog één ronde, had hij tenminste moeten verdedigen in bocht 1."

Auto afgesteld op iets koelere temperaturen

"Misschien had daar iets uit voort kunnen komen, maar het was een ronde te laat. Het is jammer, maar het is wat het is en we hadden het gewoon te moeilijk in het begin van de race", aldus Norris, die tevens erkent dat McLaren de auto iets te veel had afgesteld op koelere temperaturen. "We hadden verwacht dat het vandaag iets kouder zou zijn dan het daadwerkelijk was."

