Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Emilia-Romagna

De F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, de zevende ronde van het wereldkampioenschap, zit erop. Dat betekent dat er ook weer een nieuwe stand in het klassement is en GPFans zet het puntenaantal in het kampioenschap even op een rijtje.

Max Verstappen wist de wedstrijd op het circuit van Imola op zijn naam te schrijven. Hij vertrok vanaf pole position en leek onbedreigd naar de overwinning te rijden, maar een geweldige laatste stint van Lando Norris op de harde band maakte het in de slotfase toch nog heel spannend. Het gat tussen de coureurs die ook in Miami eerste en tweede werden, maar toen andersom, was hier in Emilia-Romagna slechts 0.725 seconden. Charles Leclerc hield Oscar Piastri achter zich om het eerste podium voor Ferrari in Imola te pakken sinds Michael Schumacher in 2006.

Coureursklassement

Het zorgt ervoor dat het klassement weer wat wordt opgeschud, want Sergio Pérez maakte met P8 geen goed weekend mee. Verstappen staat nu op 161 punten en heeft zijn voorsprong uitgebreid. Leclerc is voorbijgegaan aan Pérez en heeft de tweede plek in de tussenstand nu in handen, maar ziet het gat naar Verstappen groeien tot 48 punten. Norris is dankzij het feit dat Carlos Sainz niet verder komt dan P5 los geraakt van de Spanjaard en komt ook dichterbij Pérez. Fernando Alonso was kleurloos in Imola, terwijl Lewis Hamilton acht punten scoorde en hem in de stand voorbijgaat.

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 268 punten 2. Ferrari 212 punten 3. McLaren 154 punten 4. Mercedes 97 punten 5. Aston Martin 44 punten 6. RB 20 punten 7. Haas 7 punten 8. Alpine 1 punten 9. Williams 0 punten 10. Kick Sauber 0 punten

