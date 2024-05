Dr. Helmut Marko was in zijn nopjes met de overwinning van Max Verstappen op Imola, maar de topadviseur van Red Bull Racing zag ook hoe Lando Norris in de slotfase met rasse schreden dichterbij kwam. Het was duidelijk dat Norris hard aan het pushen was om Verstappen op te jagen, toen hij een boordradio-bericht kreeg van zijn engineer. "Dat irriteerde hem waarschijnlijk", zo zegt Marko daarover.

Norris kende een ietwat moeizame eerste stint op de mediums in Imola, maar toen hij eenmaal wisselde naar de harde band, kreeg hij deze beter aan het werk dan de Red Bull's. Het zorgde ervoor dat Norris mondjesmaat richting de achterkant van Verstappen kon kruipen. Maar na zijn pitstop moest Norris eerst nog voorbij aan Sergio Pérez, de andere Red Bull-auto. Hoewel de Brit er vrij snel in slaagde dit varkentje te wassen, kreeg Marko bij Sky Sports Deutschland de vraag of Norris hier misschien net die paar tienden is verloren die hij op het einde tekortkwam om Verstappen aan te vallen. Maar Marko ontkent dat. "Ik denk niet dat dat de beslissende factor is geweest", zo zei de man uit Graz.

Artikel gaat verder onder video

Norris maakte "paar foutjes" volgens Marko

Volgens Marko waren er meerdere redenen waarom Verstappen uiteindelijk als winnaar over de streep kwam en niet Norris. Volgens de adviseur leverde Verstappen een "ongelooflijke prestatie" en reed hij "absoluut foutloos". Daarnaast "maakte Norris een paar foutjes toen hij achter Max aanzat, waardoor hij niet in de DRS kon komen." Maar ook het feit dat Norris een opmerkelijke boodschap ontving van zijn race-engineer, heeft volgens Marko niet bijgedragen aan het zelfvertrouwen van de McLaren-coureur. Marko stond met klapperende oren te luisteren toen Norris de opdracht kreeg te pushen, terwijl hij al meer dan het maximale aan het geven was.

Viaplay-reporter hardhandig van grid verwijderd tijdens interview met VerstappenLees meer

Radiobericht aan Norris deed wenkbrauwen Marko fronsen

"Het was een interessant radiobericht van zijn engineer", zo begint Marko. "Hij reed al op de absolute limiet en kreeg vervolgens te horen dat hij nog harder moest gaan pushen." Dat heeft volgens de Red Bull-topman absoluut geen zoden aan de dijk gezet bij Norris. "Dat irriteerde hem waarschijnlijk. Zoiets is vrij negatief voor de concentratie in een situatie als deze [waarin je al op de limiet rijdt, red.]", aldus Marko.

Gerelateerd