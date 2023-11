Jan Bolscher

Donderdag 9 november 2023 16:53

De Grands Prix van Monza en Imola kunnen rekenen op een deal waarmee de circuits tot en met 2030 op de Formule 1-kalender blijven staan. Dat vertelt Angelo Sticchi Damiani, voorzitter van de Italiaanse automobielclub ACI.

De Formule 1 heeft recent verschillende nieuwe namen aan de lijst met bestemmingen toegevoegd en is daarnaast voornemens in de toekomst nog wereldwijder te werk te gaan. Verschillende traditionele circuits hebben de afgelopen jaren daarom hun biezen moeten pakken. Afgelopen zomer leken ook Zandvoort, Spa en Monaco op de schopstoel te zitten, maar dit werd later afgedaan als slechts geruchten. Imola en Monza lijken zich voorlopig echter geen zorgen meer te hoeven maken.

Deal bijna rond

Volgens Sticchi Damiani is er - op enkele details na - een overeenkomst voorhanden waarmee beide circuits in ieder geval tot en met 2030 op de Formule 1-kalender blijven staan. "Het hebben van twee races zou een unieke prestatie zijn voor ons land", vertelt hij tegenover La Gazetta dello Sport. "We hopen tegen het einde van 2024 een contract te tekenen. De Italiaan erkent dat er nog wat werk verzet moet worden om beide circuits te moderniseren, maar verwacht in ieder geval voor Imola geen problemen.

Werk aan de winkel in Monza

Monza zou een iets ingewikkelder verhaal kunnen worden: "Daar hebben we wat meer beperkingen, want het circuit ligt in een groene omgeving. De overeenkomst met het consortium dat over het park gaat loopt tot eind 2028, die zal verlengd moeten worden. Ook moeten er contracten ondertekend worden met de regio Lombardije en de gemeentes Monza en Milaan."