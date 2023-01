Jan Bolscher

Zondag 15 januari 2023 15:52

Lewis Hamilton maakt sinds 2007 onderdeel uit van de Formule 1-grid, en is sindsdien uitgegroeid tot een van de grotere namen die de sport ooit heeft gezien. Door de jaren heen heeft hij dan ook de nodige indrukwekkende statistieken bij elkaar gereden.

Hamilton debuteerde in de koningsklasse bij het team van McLaren, waar hij naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kwam te zitten. Verwacht werd dat hij in dienst van zijn Spaanse teammaat zou gaan rijden, maar het bleek al snel dat Hamilton andere plannen had. Hamilton, Alonso en Kimi Raikkonen vochten een indrukwekkende driestrijd uit om het wereldkampioenschap, waarbij de Fin uiteindelijk met één punt verschil aan het langste eind trok. Hamilton werd tweede in zijn debuutseizoen, met daarachter - met precies evenveel punten - Alonso.

Artikel gaat verder onder video

Succesperiode bij Mercedes

In 2008 was het wel raak voor de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton bleef Felipe Massa met één punt voor en legde beslag op zijn eerste wereldkampioenschap. Na een aantal minder succesvolle seizoenen maakte Hamilton eind 2012 de overstap naar Mercedes. Hier zou hij zijn heldenstatus van vandaag de dag verdienen. Tussen 2014 en 2020 werd Hamilton zes keer wereldkampioen in dienst van de Zilverpijlen. Bekijk hieronder het aantal gescoorde WK-punten per seizoen.

WK-punten per seizoen Lewis Hamilton

Let op: Het hedendaagse puntensysteem werd in 2010 geïntroduceerd. Tussen 2003 en 2009 was de puntentelling als volgt: P1 = 10 punten | P2 = 8 punten | P3 = 6 punten | P4 = 5 punten | P5 = 4 punten | P6 = 3 punten | P7 = 2 punten | P8 = 1 punt

2007: 109 punten bij McLaren

2008: 98 punten bij McLaren

2009: 49 punten bij McLaren

2010: 240 punten bij McLaren

2011: 227 punten bij McLaren

2012: 190 punten bij McLaren

2013: 189 punten bij Mercedes

2014: 384 punten bij Mercedes (introductie hybride-tijdperk)

2015: 381 punten bij Mercedes

2016: 380 punten bij Mercedes

2017: 363 punten bij Mercedes

2018: 408 punten bij Mercedes

2019: 413 punten bij Mercedes

2020: 237 punten bij Mercedes

2021: 387,5 punten bij Mercedes (halve punten in België)

2022: 240 punten bij Mercedes (introductie nieuwe technische reglementen)

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)