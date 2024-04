Max Verstappen schreef afgelopen weekend voor het eerst de F1 Grand Prix van China op zijn naam door met dertien seconden voorsprong de rest van het veld te snel af te zijn. Toch zag Peter Windsor, voormalig sponsor- en teammanager in F1, dat er na de race iets fout was: Lando Norris werd als winnaar aangegeven.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal merkte Windsor op dat het weekend in China op meerdere manieren chaotisch verliep. Dit begon, mede vanwege de regen, al op vrijdag tijdens de kwalificatie voor de Sprintrace. "We hadden al wat chaos in de sprintkwalificatie. De poletijd van Lando Norris werd eerst afgenomen, en werd toen weer teruggegeven. Dat kwam niet echt geweldig over, maar het was sowieso al niet het weekend van de FIA."

Fout in live timing met Verstappen na GP China

Het weekend werd volgens Windsor echter na de race nog chaotischer toen bleek dat op de timing niet Verstappen, maar Norris als winnaar werd aangewezen. Dit tot vreugde van de aanwezige fans en verbazing van journalisten, de teams en analisten. "Verstappen had uiteraard de Grand Prix gewonnen, maar na het vallen van de vlag lieten alle systemen Lando Norris als de winnaar van de race zien, inclusief live timing. Of dit wishful thinking van iemand was, weet ik niet, maar dit bleef op alle schermen minstens vijf minuten zo staan. Norris had die race gewonnen, voor Sergio Pérez, en Max Verstappen, met de complete racetijden ernaast."

Na vijf minuten Verstappen weer als winnaar aangewezen

Volgens Windsor stond Norris wel vijf minuten als winnaar in de live timing voordat de FIA en FOM het konden herstellen. "Dit is het moment waarop alle grote televisiebedrijven, en media kijken naar wie de race gewonnen heeft. Die zagen allemaal staan dat Norris de race had gewonnen. Zoals gezegd, het was waarschijnlijk wishful thinking van veel mensen. Het duurde zeker vijf minuten voordat Verstappen weer als terechte winnaar aangewezen werd. Er waren bij de FIA dus wel de nodige dingen die verbeterd zullen moeten worden."

