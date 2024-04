Het afgelopen weekend werd er in Shanghai meermaals gesproken over de toekomst van het stoeltje van Max Verstappen. Christian Horner maakte daarbij een grapje over Sergio Pérez zijn goede vorm. Dat is bij Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz in verkeerde aarde gevallen.

Het stoeltje bij Red Bull naast Verstappen is één van de meest gewilde plekken op de grid en Pérez moet aan de bak om zijn positie te behouden. De routinier weet dat hij een contract heeft dat na dit seizoen afloopt en dus is er werk aan de winkel met alle verschillende coureurs die hem in de nek hijgen. Zelf lijkt hij ervan overtuigd te zijn spoedig een nieuwe krabbel te kunnen zetten in Milton Keynes: "Ja! We zijn nu al een paar jaar samen als team en ik denk dat het een snel en kort gesprek zal zijn om te weten welke kant we opgaan. Ik denk dat we allemaal op deze manier willen doorgaan", zo zei hij aan het begin van het weekend in China.

Aflopend contract

Later op de persconferentie voor de teambazen kreeg Horner de vraag waarom hij denkt dat Pérez dit seizoen zo goed presteert: "Waarschijnlijk omdat zijn contract afloopt!", grapte de voorman. "Nee, hij heeft heel hard gewerkt tijdens de wintermaanden. Hij is wellicht met een kleine verandering in zijn benadering van een raceweekend het seizoen in gegaan. Hij zit er voorlopig elke keer heel goed bij in de eerste vier races. Vooral op een circuit als Suzuka, waar hij het vorig jaar zo lastig had. Dit seizoen was hij daar zeer competitief", besloot Horner in Shanghai.

Kritiek op Horner

Het grapje van Horner kan op weinig begrip van Kravitz rekenen: "Misschien hebben jullie Horner na de kwalificatie gehoord, toen hij de media de schuld gaf van het naar beneden praten van Pérez. Dit is dezelfde Horner die in de persconferentie zei dat Checo wellicht zo verbeterd was door de hoop op een nieuw contract", stelt hij is Ted's Notebook. "Denk er eens zo over na. Je bent Sergio Pérez en hebt een hoop werk in de simulator in Milton Keynes verricht. Je bent tweede achter Max Verstappen in de meeste races en bent echt beter gaan rijden. Sergio wil wellicht een snel contract voor de toekomst, maar Christian gaat hem dat niet geven. Hij negeerde Checo's uitspraken over het praten op de korte termijn en zei dat ze nog lang geen keuze gaan maken. Vervolgens hield hij een lofzang over Carlos Sainz", besluit de analist.

