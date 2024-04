Verstappen legt uit of hij zijn toekomstig kind de 'Jos-opleiding' zou geven

Over de leerschool die Max Verstappen heeft moeten doorstaan is al een heleboel gezegd en geschreven. De Nederlander kreeg tijdens het raceweekend in China de vraag of hij zijn eigen kind ook zou opleiden op de 'Jos Verstappen-manier' en stelt dat als hij potentie zou zien, dat hij dat dan niet uitsluit.

Nadat Jos 'The Boss' zelf zijn helm aan de wilgen hing, kwam het leven van de voormalig Formule 1-coureur in het teken te staan van zoon Max. Het duo ging heel Europa door om furore te maken en dat kon er fel aan toe gaan. Alles werd in werking gesteld om de Formule 1 te bereiken en sinds dat moment ging het doel naar de wereldtitel. Beide doelen zijn behaald en dus is de opleiding succesvol geweest, maar voor de lokale pers in China reageert Verstappen junior op de vraag of hij zijn eigen kind door een soortgelijke opleiding zou zetten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Croft ziet dat Horner zich stoort aan Wolff: "Toto is deels eigenaar en Christian niet"

Potentie is het sleutelwoord

"Ik zou hem adviseren om geen coureur te worden. Dan heb je veel minder stress", zo opent de Limburger. Pas als hij daadwerkelijk kwaliteit ziet, dan zou hij een 'Jos-opleiding' overwegen. "Als hij of zij wil gaan racen en ik zie potentie, dan zou ik ervoor gaan. Zoals mijn vader ook bij mij heeft gedaan. Ik zou hem of haar nooit actief een kant opduwen", zo wil Verstappen dat het echt van het kind zelf komt in plaats van de ouders.

OOK INTERESSANT: Marko wijst naar ontwikkeling Verstappen: "Max is niet meer ongeduldig"

Vader Jos inschakelen?

Op de vraag of hij vader Jos zou inschakelen, reageert Max: "Dat hangt ervan af. Als hij de potentie ziet, dan waarschijnlijk wel. Als hij dat niet ziet en ik ook niet, dan moet je er nooit aan beginnen. Je moet je kinderen nooit pushen om iets te doen wat jij leuk vindt, zij moeten naar jou toekomen om te vertellen wat zij leuk vinden. Anders gaat het niet werken." Daarnaast stopt Verstappen liever geen tijd in projecten die niet levensvatbaar zijn. "Ja, eerlijk gezegd, als je je kind een kant op duwt voor iets wat jij leuk vindt, dan heb je de kans dat ie dat toch niet zo leuk vindt. Dan wordt hij ook nooit zo vastberaden om er iets van te maken. Alle tijd en energie die je er dan in hebt gestoken is voor niets."

Gerelateerd