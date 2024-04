Viaplay wil delen van accounts stopzetten, 'Williams wil vrijstelling van 'Verstappen-regel' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Williams naar verluidt een poging wil gaan doen Kimi Antonelli als vervanger van Logan Sergeant naar het team te halen, daarvoor moet de renstal alleen wel een vrijstelling krijgen van de 'Max Verstappen'-regel. Daarnaast heeft de Nederlandse uitzendgemachtigde van de Formule 1 aangekondigd dat het delen van accounts harder zal worden aangepakt. Dit is de GPFans Recap van 24 april.

Artikel gaat verder onder video

Gaat Viaplay iets van Dutch GP uitzenden op Viaplay TV? "Er is een deal gesloten"

Volgens Roger Lodewick, CEO van Viaplay Nederland, hoeven de fans niet te verwachten dat alle races vlak na de Grand Prix in zijn volledigheid terug te zien zijn op Viaplay TV. "De race (Dutch GP) gaan we dit jaar in elk geval niet live op ons lineaire kanaal uitzenden. Dat ligt bij de NOS. Daar is een deal voor gesloten en die respecteren we. Of we rondom de Dutch Grand Prix nog iets extra’s laten zien op Viaplay TV, dat moet nog worden bekeken", zo vertelt hij bij Motorsport.com. De hele opzet van Viaplay TV rondom de Dutch GP lezen? Klik hier!

Dit record van Hamilton kan Verstappen verbreken tijdens de Grand Prix van Miami

Max Verstappen rijdt het ene na het andere record uit de boeken in de koningsklasse en de volgende verbetering van een record lijkt aanstaande. Het gaat namelijk om het hoogste percentage overwinningen tijdens Grand Prix-deelnames. Verstappen was op dit moment in 190 races goed voor 58 overwinningen, waarmee de Nederlandse rijder op een afgerond percentage van 30,5 procent staat. Hij kruipt daarmee tegen het percentage aan van Lewis Hamilton. Het hele artikel over het record dat Verstappen kan verbreken lezen? Klik hier!

Viaplay gaat speciaal abonnement aanbieden als 'flexibele oplossing' voor klanten

Viaplay heeft meer bekendgemaakt over haar toekomstplannen. De Scandinavische streamingdienst die hier in Nederland de Formule 1 uitzendt, zal met een speciaal, goedkoper abonnement komen. Jørgen Madsen Lindemann, de president en CEO van de Viaplay Group vindt dat er momenteel een prima prijs-kwaliteitverhouding, ondanks de recente prijsverhoging. Toch komt er een flexibele oplossing. Het hele artikel over de oplossing vanuit Viaplay lezen? Klik hier!

'Williams wil van Sargeant af, gaat mogelijk vrijstelling van Verstappen-regel aanvragen voor Antonelli'

Er zou mogelijk een rijderswissel plaats kunnen vinden bij het Formule 1-team van Williams. Dan moet de Britse renstal echter wel vrijstelling aanvragen bij de FIA voor de zogeheten 'Max Verstappen'-regel. De renstal heeft namelijk de zeventienjarige Kimi Antonelli op het oog, maar moet wel langs de internationale autosportbond, om überhaupt toestemming te krijgen. Het vermoedelijke plan van Williams om Logan Sargeant te vervangen lezen? Klik hier!

Viaplay belooft delen van accounts harder aan te gaan pakken: "Dat is niet eerlijk"

De Viaplay Group heeft maatregelen genomen na 'oneerlijke' praktijken van haar klanten. De Scandinavische streamingdienst die de uitzendrechten van de Formule 1 hier in Nederland in handen heeft, wil het delen van accounts stopzetten. In de ogen van president en CEO Jørgen Madsen Lindemann is het delen van accounts namelijk niet helemaal eerlijk. Het hele idee en vooral de beargumentatie van Viaplay lezen? Klik hier!

Gerelateerd