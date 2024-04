'Red Bull sluit exit-deal met Newey', Viaplay behoudt F1-uitzendrechten tot en met 2029 | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het nieuws draaide vandaag vooral om Adrian Newey, de hoofdontwerper van Red Bull Racing. Naar verluidt zal zijn vertrek bij de energiedrankfabrikant binnenkort worden aangekondigd, mogelijk zelfs nog voor de aankomende Grand Prix van Miami. Hij zou een brief hebben geschreven aan het Oostenrijkse team waarin hij verklaart wat het doorslaggevende moment was voor het besluit om zijn ontslag in te dienen. Het zou daarbij gaan om een uitspraak van teambaas Christian Horner. Newey zou ook nog eens relatief gemakkelijk onder zijn contract en een clausule uit kunnen komen, waardoor hij gauw naar een ander team kan overstappen. Hij wordt momenteel gelinkt aan Ferrari, maar de Scuderia zou wel één voorwaarde hebben. Daarnaast heeft Toto Wolff gereageerd op de geruchten rondom Max Verstappen en de mogelijke overstap naar Mercedes, is er officieel bekendgemaakt wie de uitzendrechten van de Formule 1 in handen krijgt in Nederland en gaat Aston Martin in protest tegen een straf voor Fernando Alonso.

'Ferrari stelt één voorwaarde aan komst Newey, 50% salarisverhoging gereserveerd'

Ferrari zou de beste papieren hebben om Red Bull-hoofdontwerper en -chief technology officer Adrian Newey binnen te halen. Het Formule 1-team uit Maranello zou bereid zijn het salaris van Newey met 50% te verhogen, maar stelt wel één voorwaarde aan zijn komst. Het Italiaanse Formu1a.uno meldt dat Ferrari alleen wat aan de komst van het meesterbrein achter zoveel dominante F1-bolides heeft, als dit op korte termijn gerealiseerd kan worden. De impact van Newey op de 2026-auto is cruciaal. Als hij in 2026 of daarna wordt aangesteld, zal zijn invloed op de auto een stuk lager zijn, omdat de basis dan al is gelegd. Lees hier het hele artikel over Adrian Newey en de mogelijke overstap naar Ferrari.

Wolff spreekt geruchten over meeting met Verstappen tegen: 'Mensen verzinnen maar wat'

Volgens F1-Insider zullen manager Raymond Vermeulen, vader Jos Verstappen en Max Verstappen zelf na de Grand Prix van Miami om de tafel zitten met Mercedes-Benz-voorzitter Ola Källenius, INEOS-CEO Jim Ratcliffe en Mercedes F1-teambaas Wolff om een mogelijke overstap te bespreken. De laatstgenoemde laat echter via Reuters weten dat er geen meeting op de planning staat met de Limburger. "Nee, dat is een van de geruchten. Mensen hebben meetings verzonnen, ze verzinnen wat er gebeurt met de coureurs, maar dit soort dingen horen achter gesloten deuren te gebeuren en alles wat naar buiten is gebracht, is niet echt het juiste," aldus Wolff. Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die reageert op de geruchten rondom Max Verstappen.

'Newey schrijft in brief aan Red Bull wat doorslaggevend was voor besluit om te vertrekken'

De machtsstrijd bij Red Bull zou al langer hebben gespeeld dan sinds teambaas Christian Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega en daar naar onderzocht werd. Adrian Newey zou daarom het team willen verlaten en volgens Autosport kwam het doorslaggevende moment voor dat besluit al in december 2023. In een interview met het Britse medium vertelde Horner toen dat "Adrian een groot deel uitmaakte van het team en van wat ze hebben bereikt, maar dat zijn rol over de laatste jaren geëvolueerd is en dat het technisch team onder hem, onder leiding van [technisch directeur] Pierre Waché, fantastisch werk levert en niet afhankelijk is van Adrian". Bovenstaande uitspraak van Horner zou bij Newey in het verkeerde keelgat zijn geschoten, zo heeft hij naar verluidt geschreven in een brief aan het team. Lees hier het hele artikel over Adrian Newey en het doorslaggevende moment.

Naast protest van Aston Martin ook onduidelijkheid bij stewards over straf Alonso

Fernando Alonso kreeg na de Sprint in China een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek en drie extra strafpunten op zijn superlicentie, waardoor de teller bij hem nu op zes staat. Aston Martin is van plan om te proberen die laatstgenoemde straf terug te draaien en heeft daarom petitie aangetekend voor een zogeheten Right of Review. De stewards hebben daarnaast de verantwoordelijken van de FIA voor het opstellen van het sportief reglement aangespoord om regels over straffen in het geval van deze tijdstraf te verduidelijken. Er is nu onenigheid over wat er onder een 'uitvaller' wordt verstaan. Alonso reed namelijk genoeg ronden om geklasseerd te worden, maar stond tijdens de finish wel in de garage. Die tijdstraf van tien seconden werd daarom als 'zinloos' ervaren. Lees hier het hele artikel over het protest en de onduidelijkheid over de straf voor Fernando Alonso.

Officieel: Viaplay heeft de Formule 1-rechten tot en met 2029 in Nederland binnen

De strijd om de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland was al even in volle gang en fans van de de koningsklasse in ons land hebben lange tijd in spanning moeten wachten tot er nieuws naar buiten kwam waar de rechten na dit seizoen zouden belanden. Viaplay heeft de rechten sinds 2021 in handen op Nederlandse bodem en de driejarige deal loopt na dit seizoen op zijn einde. De rechten kwamen voor 2025 dus opnieuw op de markt en verschillende partijen leken in de race, maar vandaag kon officieel aangekondigd worden dat er een nieuwe deal is gesloten tussen de Scandinavische streamingsdienst en Formula One Management. De Formule 1 zal in ieder geval tot en met 2029 bij Viaplay blijven. Lees hier het hele artikel over Viaplay en de contractverlenging met Formula One Management.

'Red Bull Racing sluit opmerkelijke deal met Adrian Newey: dit gaat er gebeuren'

Adrian Newey zal naar verluidt nog voor de Grand Prix van Miami zijn afscheid bij Red Bull Racing wereldkundig maken. De hoofdontwerper kan volgens de berichten betrekkelijk eenvoudig van zijn - nog tot medio 2025 lopende - contract afkomen. Het probleem is de zogeheten gardening leave-clausule, waarmee hij niet zomaar voor een ander team aan de slag mag gaan. F1-Insider meldt echter dat Red Bull verrassend genoeg akkoord lijkt te zijn gegaan met een uiterst gunstig scenario voor Newey. Volgens het medium heeft de hoofdontwerper weten af te dwingen dat hij vroegtijdig onder zijn contract uit kan en dat ook de clausule vervalt. Op die manier zou de 65-jarige Brit meteen kunnen overstappen naar een nieuwe werkgever. Volgens de geruchten wordt hij momenteel gelinkt aan Ferrari. Lees hier het hele artikel over Adrian Newey en de exit-deal.

