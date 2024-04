Andretti Global werd door de Formule 1 glashard afgewezen, maar werkt desondanks in sneltreinvaart verder aan het opbouwen van haar nieuwe F1-team. Mario Andretti laat weten beledigd te zijn en hoopt op antwoorden tijdens hun volgende meeting.

De FIA begon twee jaar geleden aan een proces om nieuwe teams in de koningsklasse van de autosport toe te laten en uiteindelijk kreeg alleen Andretti Global groen licht. De internationale autosportbond zou graag het startveld naar 22 auto's willen uitbreiden, zeker omdat Andretti de Amerikaanse autogigant General Motors meebrengt in de vorm van Cadillac, maar Liberty Media en Formula One Management (FOM) hebben Andretti afgewezen. De huidige teams staan niet bepaald te popelen om het prijzengeld met een extra renstal te moeten delen. Desondanks gaat Andretti door met haar plannen. Ze hadden maanden geleden al een auto ontworpen en in de windtunnel gezet, en nu hebben ze ook een fabriek geopend in Silverstone en zullen ze naar verluidt zo'n 1100 personeelsleden in dienst nemen, en zijn ze bereid hun eigen teams in te zetten in de FIA Formule 2- en FIA Formule 3-kampioenschappen.

Andretti gereed als F1 bloed wil

Mario Andretti, wereldkampioen van 1978 en de vader van Michael die het Andretti F1-project leidt, vertelde afgelopen weekend in Long Beach tegenover de Associated Press dat hij "beledigd was" door de opmerkingen van FOM dat Andretti niet competitief zou zijn en dat de Andretti-naam geen waarde toevoegt. "Volgens mij verdienden we [die beledigingen] niet, om eerlijk te zijn. Het is een grote investering in het kampioenschap en je zou denken dat ze dat zouden verwelkomen. De waarde van het kampioenschap stijgt met elf teams in plaats van tien, dus ik snap het niet. Vertel ons dan wat er zo verkeerd aan is," aldus de in Italië geboren Amerikaan. Het feit dat de Formule 1 twijfels had over General Motors en of het in staat was om power units te bouwen, zag Andretti ook als een belediging. "Daar zat een ondertoontje in dat ik niet begrijp, maar om eerlijk te zijn, als ze bloed willen, dan ben ik daar klaar voor."

© General Motors

F1 verzint excuses

Andretti Global zal in het weekend van de Grand Prix van Miami een vergadering hebben met FOM en Mario hoopt dan meer antwoorden te krijgen. "We proberen te zeggen: 'We gaan doen wat je ook van ons vraagt. We zullen er alles aan doen. Als je iets kan bedenken wat we kunnen doen, vertel het ons', maar ze hebben ons niks verteld behalve excuses, zoals: 'Oh, we willen je hier niet, want we willen niet dat je voor schut wordt gezet'. Maar dat willen we ook niet, en het feit is dat General Motors heel duidelijk heeft gemaakt ontzettend enthousiast te zijn over dit project. Dit gaat om een inzet voor de lange termijn en ik weet niet wat we anders kunnen doen."

Mario's zoon hintte op mogelijke juridische stappen als ze niet worden toegelaten. "Ik vroeg Michael Andretti of hij al gesproken had met mededingingsadvocaten en zijn antwoord was een simpele glimlach," aldus AP-journalist Jenny Fryer.

