Max Verstappen gaat tijdens de drie raceweekenden die dit seizoen in de Verenigde Staten verreden gaan worden met een speciale helm rijden. Het worden niet drie aparte helmen, maar een speciale helm die de drievoudig wereldkampioen nu voor het eerst onthuld heeft.

Verstappen is voortvarend aan 2024 begonnen, nog beter dan in 2022 en 2023 het geval was. Daar waar Charles Leclerc en Sergio Pérez toen nog een uitdaging konden vormen voor Verstappen, is dit tijdens de start van dit seizoen eigenlijk niet het geval geweest. Verstappen won vier van de vijf races met overmacht en zonder echt uitgedaagd te worden, terwijl hij alleen de Grand Prix van Australië niet won omdat hij uitviel. Verder won de Nederlander ook de enige sprintrace van het seizoen tot nu toe en veroverde hij alle pole positions van 2024: vijf.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA-president over beschuldigingen: "Ik weet wie hierachter zit, maar kan het niet zeggen"

Speciale helm Verstappen

De Nederlander staat bekend om zijn speciale helmen tijdens veel raceweekenden gedurende het seizoen, zoals hij afgelopen seizoen ook deed. Dit seizoen is het tijdens de F1 Grand Prix van Miami, de Verenigde Staten en Las Vegas ook weer raak. De helm is vooral blauw van kleur, met daarbij ook sponsoren zoals Oracle, Red Bull en EA Sports die terug te vinden zijn op de helm. De Nederlander gaat de blauwe helm tijdens alle races in de VS gebruiken. "Deze helm is speciaal voor alle Amerikaanse Grands Prix. We wilden dit jaar wat anders doen. De afgelopen jaren hadden we voor elke Grand Prix een andere helm, ik vond het wel cool om dit jaar hetzelfde design tijdens alle drie de Amerikaanse GP's dit jaar te gebruiken."

OOK INTERESSANT: CEO Viaplay Nederland reageert: 'Dít is de verklaring voor daling in abonnees'

Veel blauw

De Nederlander vervolgt: "Ik vind vooral de lichtblauwe kleuren op de helm mooi, daardoor ziet het er heel fris uit. Ook zit de Amerikaanse vlag op de achterkant van de helm, wat een mooie touch is. Ik vind het een strak design. We hebben al heel wat mooie herinneringen opgedaan tijdens Grands Prix in de VS, zowel in Miami als Austin als Las Vegas. Ik kijk er absoluut naar uit om met deze helm op de Amerikaanse circuits te racen. Het leukste aan het racen in de VS zijn de fans. Ze zijn enorm gepassioneerd en houden van autosport in het algemeen, dus niet alleen van Formule 1. We proberen altijd een show voor hen op te voeren en ik heb het idee dat zij dat waarderen. We mogen ook racen op best unieke circuits, van stratencircuits tot de fantastische baan in Austin."

Max's special helmet for all the 3 US Grands Prix this season! 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/t8ZCbSXaF8 — RBR Daily (@RBR_Daily) April 23, 2024

Gerelateerd