Jan Bolscher

Maandag 12 december 2022 07:58

Charles Leclerc vertelt dat Mattia Binotto hem persoonlijk op de hoogte bracht van zijn beslissing om te vertrekken bij Ferrari, voordat de Italiaanse grootmacht het nieuws wereldkundig maakte.

Ferrari kondigde eind vorige maand aan dat men het aanbod van Binotto om zijn taken neer te leggen als teambaas had geaccepteerd. Het nieuws kwam naar buiten na een veelbewogen jaar voor het team uit Maranello, waarin strategische blunders en fouten binnen de renstal een grote rol speelden in de teleurstellende uitkomst van wat leek een veelbelovend seizoen. Ferrari liet vervolgens weten goede hoop te hebben dat er in de lente van 2023 een opvolger aangekondigd kan worden.

Persoonlijk telefoontje

Voordat Ferrari het nieuws naar buiten bracht, nam Binotto eerst persoonlijk contact op met Leclerc: "Mattia belde mij om te vertellen dat hij zou stoppen", vertelt de Monegask op het eindejaarsgala van de FIA. "Ik respecteer zijn beslissing en kan hem alleen maar bedanken. Hij heeft duidelijk direct vanaf het begin in mij geloofd. Hij verlengde mijn verblijf met een heel lang contract en voordat hij teambaas werd maakte hij ook al vele jaren onderdeel uit van de Scuderia. Hij heeft bijgedragen aan het succes dat het team de afgelopen jaren heeft gehad."

Focus op de toekomst

De nummer twee in het wereldkampioenschap van 2022 vervolgt: "Ik wens hem het beste en nu is het vanzelfsprekend aan ons om de focus op de toekomst te leggen en te proberen de juiste beslissingen te nemen zodat we volgend jaar een wat grotere uitdaging voor Red Bull kunnen vormen." Op de vraag of hij een persoonlijk lijstje met mogelijke opvolgers heeft, klinkt het: "Nee, en ik ga daar verder niet op in. Het is ook uiteraard niet mijn beslissing. John [John Elkann, grote baas Ferrari] en Benedetto [Benedetto Vigna, CEO Ferrari] nemen die beslissing. Wij focussen ons op ons werk in de simulator met het team om volgend jaar een zo goed mogelijke auto te hebben."