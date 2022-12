Jan Bolscher

Zondag 11 december 2022 20:59

De FIA heeft over het afgelopen seizoen 116.800 euro overgemaakt gekregen vanuit de teams en coureurs voor het overschrijden van de sportieve reglementen. Dat heeft het Duitse Auto, Motor und Sport in kaart gebracht.

Het motorsportorgaan houdt er verschillende wetboeken op na. Zo zijn er de financiële, technische én sportieve reglementen. Onder het financiële plaatje valt alles wat met geldzaken te maken heeft, zoals bijvoorbeeld het budgetplafond. De zeven miljoen dollar die Red Bull Racing afgelopen seizoen af moest tikken voor het overschrijden van het plafond in 2021 valt hier bijvoorbeeld onder. De technische reglementen gaan over alles wat wel en niet is toegestaan rondom de auto's, coureurs en andere zaken op en naast de baan.

Artikel gaat verder onder video

Boetepot FIA

De sportieve reglementen richten zich deels op alles wat er op het circuit gebeurd. Hierbij gaat het onder andere over zaken als te hard rijden in de pitstraat en alles wat te maken heeft met parc fermé. Maar ook het verwachte gedrag van de coureurs staat hierin vastgelegd. Op dit gebied heeft de FIA goed geboerd over 2022. Auto, Motor und Sport heeft in kaart gebracht dat er in totaal 116.800 euro is overgemaakt, dat is een fractie meer dan de 113.400 euro van afgelopen jaar. Van dat bedrag moest 98.000 euro door teams worden afgetikt. 18.600 euro kwam op naam van verschillende coureurs.

Hamilton bovenaan de lijst

Zo waren er boetes van 10.000 euro voor Max Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor het verbreken van de parc fermé-regels. Sebastian Vettel moest 25.000 euro aftikken omdat hij in Oostenrijk de rijdersbriefing vroegtijdig verliet nadat hij in Australië al voor 5.000 euro op de bon was gegaan vanwege zijn scooterritje. Hamilton heeft op papier met 35.000 euro het meeste bij de FIA in het laatje gebracht, al was 10.000 hiervan voorwaardelijk en betaalde Mercedes de boete van 25.000 euro in Singapore vanwege het dragen van een neuspiercing.