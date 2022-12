Jan Bolscher

Zondag 11 december 2022 19:28

Max Verstappen kijkt naar eigen zeggen uit naar het Formule 1-seizoen van 2023, al is hij daar op dit moment nog niet mee bezig. De tweevoudig wereldkampioen is eerst toe aan een "korte pauze."

Verstappen en Red Bull Racing kenden een zeer succesvol jaar in de Formule 1. De Limburger kroonde zichzelf voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen, terwijl zijn team voor het eerst sinds 2013 bovenaan eindigde bij de constructeurs. Verstappen won maar liefst 15 van de 22 races, waarmee hij het record voor meeste overwinningen in één seizoen wist te verbreken. Teammaat Sergio Pérez eindigde als tweede in het eindklassement en zodoende werkte de formatie uit Milton Keynes één van haar meest dominante seizoenen ooit af.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull Racing Home Run

Voor de Nederlander en zijn team is het nu zaak om dit momentum mee te nemen naar 2023, al is het natuurlijk eerst tijd voor een welverdiende vakantie. Want alhoewel het seizoen er inmiddels al een tijdje op zit, moeten de coureurs eerst nog een reeks promotionele activiteiten afwerken. Zo was Verstappen afgelopen zaterdag in Milton Keynes om de feestelijke dag Red Bull Racing Home Run bij te wonen. Hier verreed hij onder andere een demo run met de RB7.

Korte pauze

"Er staat veel druk op iedereen binnen het team om te presteren", vertelt Verstappen na afloop tegenover zijn eigen website. "Ze verdienen allemaal complimenten voor onze fantastische prestaties en ik ben erg blij dat ik onderdeel uitmaak van dit team." De focus is echter niet direct naar 2023 verschoven: "Daar hou ik me na 1 januari mee bezig. Eerst heb ik een korte pauze nodig. Maar uiteraard kijken we uit naar volgend jaar. We weten dat we het nog beter kunnen doen en we zijn nu al erg enthousiast over de nieuwe auto."