Jan Bolscher

Donderdag 1 december 2022 11:44 - Laatste update: 12:05

Haas-teambaas Guenther Steiner wordt de eerste actieve teambaas die een boek uitbrengt over wat er zich achter de schermen afspeelt in de Formule 1-paddock. 'Surviving to Drive' verschijnt april 2023 in de winkels.

Het boek wordt uitgegeven door Transworld Publishers. Men belooft dat het een fascinerend inzicht zal geven in een veelbewogen jaar voor Haas, waarin in Brazilië de eerste pole position uit de geschiedenis van het team werd behaald, en coureurs Nikita Mazepin en Mick Schumacher allebei vertrokken. "Ik denk niet dat ik een actiever jaar dan deze had kunnen kiezen om een aantal dingen vast te leggen die een teambaas moet doorstaan in de Formule 1", vertelt Steiner.

Hoogte- en dieptepunten

De teambaas vervolgt: "Ik heb nog nooit een dagboek bijgehouden en alhoewel ik altijd graag vooruit kijk, was het leuk om terug te blikken op dit jaar en te reflecteren op de vele hoogte- en dieptepunten die we zijn tegengekomen bij Haas F1 Team. Uiteindelijk stijgen de hoogtepunten er bovenuit: Van de rentree van Kevin Magnussen met een puntenfinish in Bahrein tot onze achtste plaats in het constructeurskampioenschap - het is me een seizoen geweest. Het harde werk van iedereen heeft ons terug in het gevecht gebracht in de Formule 1 en ik kan iedereen die onderdeel is van Haas F1 Team niet genoeg bedanken."

Drive to Survive

Steiner is de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot misschien wel de populairste teambaas in de paddock. Dit komt deels door zijn verschijningen in de hitserie van Netflix: Drive to Survive, waar de titel van het boek een duidelijke verwijzing naar maakt. In het persbericht is daarnaast vast één quote van Steiner prijsgegeven: "Mensen praten over dat voetbalmanagers onder druk staan. Geloof me, dat is niks. Druk is toekijken hoe één van je coureurs met 300 kilometer per uur een muur raakt en voor je ogen ontploft..."