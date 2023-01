Verdwenen en vergeten in de Formule 1: Indianapolis Motor Speedway

Brian Van Hinthum

De Formule 1 kent vele heroïsche en legendarische circuits waar ooit gereden is sinds de invoering koningsklasse in 1950. Sinds dat moment heeft het circus veel circuits aangedaan, waardoor er inmiddels ook een hoop uitstapjes verdwenen zijn. In deze special nemen we het welbekende Indianapolis Motor Speedway in de Verenigde Staten onder de loep.

Het ovale circuit heeft zijn bekendheid voornamelijk te danken als één van de drie onderdelen van de 'Triple Crown of Motorsport', de Indy 500. De Amerikaanse race, die in Indianapolis verreden wordt over een afstand van 500 mijl, wordt nog elk jaar gereden in de staat Indiana. Afgelopen jaar werd de roemruchte rit gewonnen door de Zweed Marcus Ericsson.

De Nederlandse VeeKay op de Indy 500

Formule 1 in Indianapolis

Wat niet iedereen weet, is dat ook het Formule 1-circus een tijdje neerstreek op de welbekende oval. In eerste instantie werd de Indy 500 opgenomen in het wereldkampioenschap Formule 1, toen de koningsklasse in 1950 opgericht werd. Opmerkelijk genoeg namen coureurs echter zelden de moeite om af te reizen richting de Verenigde Staten. Reden: men reed zijn races voornamelijk in Europa tijdens de beginjaren van de Formule 1 en dus voelden coureurs er weinig voor om de Indy 500 te gaan rijden in Indianapolis. De race stond dan wel op het programma, maar een officiële Grand Prix werd het nooit genoemd.

Terugkeer in 2000

Begin van dit millennium besloot men met de koningsklasse terug te keren op het roemruchte circuit. Aanvankelijk leek de eerste Grand Prix van Indianapolis een succes: ruim 250.000 bezoekers zagen Michael Schumacher zegevieren op het aangepaste circuit. De coureurs reden een deel van het ovale circuit én een deel van een speciaal aangelegd binnencircuit binnen het ovale gedeelte. Vervolgens wonnen achtereenvolgens Mika Hakkinen, Rubens Barrichello en tweemaal Schumacher, totdat het finaal misging in Hoosier State.

Mark Webber rockt een razendsnel brilletje op Indianapolis

Roemruchte weekend van 2005

Veel van de oudere Formule 1-fans herinneren het wellicht nog als de dag van gisteren. De kalender toont 17 juni 2005 en men maakt zich op voor een zesde editie van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Tijdens de tweede vrije training ging het al volledig mis. Destijds was er een hevige bandenoorlog gaande tussen Michelin en Bridgestone. Teams die reden op de Michelin-band bleken in de problemen te zitten, want de band hield het op de hogesnelheidsbaan maar een paar ronden uit. Op de vrijdag ging het al direct mis: Ralf Schumacher crashte met zijn Toyota op een identieke manier aan dat jaar ervoor in de muur en er laaide veel discussie op.

Een rel was geboren en er volgde veel gekibbel over en weer tussen de teams. Op zaterdag reed Jarno Trulli in zijn Toyota naar pole position. "De banden blijven een groot probleem voor de race, dus ik hoop dat we het snel kunnen oplossen. Hopelijk komen we straks meer te weten", sprak de Italiaan. Die oplossing kwam er niet. Veel Michelin-teams klaagden en wilden een oplossing, maar de teams op Bridgestone-banden (Ferrari, Jordan en Minardi), weigerden mee te werken waardoor onderhandelingen in een impasse belanden. Kleintjes Jordan en Minardi zagen hun kans schoon op punten, terwijl Ferrari dacht aan een vrije een-twee.

Roemruchte start van de race in 2005

Een van de opmerkelijkste races uit F1-historie

En zo geschiedde een van de meest memorabele en vreemde races uit de geschiedenis van de Formule 1. Alle coureurs reden gewoon keurig hun opwarmronde en er leek niks aan de hand, totdat ineens vlak voor de start alle Michelin-teams de pitstraat indoken. Dit tot grote onvrede van alle aanwezige fans. De start is het bekijken waard op YouTube, waar slechts zes rijders vertrekken voor de Grand Prix. Uiteindelijk is het Schumacher die de omstreden race op zijn conto schrijft, voor teamgenoot Rubens Barrichello en de Portugees Tiago Monteiro. Christijan Albers reed ook mee in de roemruchte race en werd vijfde in Indiana.

Thiago Monteiro viert zijn podiumplek

De wanvertoning rond de bandenoorlog betekende uiteindelijk het verdwijnen van de kalender voor de race. In 2006 en 2007 werd er dan nog wel gereden, daarna was het mooi geweest. "Na verschillende gesprekken zijn Bernie Ecclestone en ik het niet eens geworden over hoe we de Formule 1 voor de nabije toekomst voor Indianapolis kunnen behouden. We hebben wel afgesproken dat we de deur op een kier laten voor een terugkeer van de race", sprak circuitbaas Tony George destijds. Inmiddels rijden we in 2023 maar liefst drie Grands Prix in de Verenigde Staten, maar lijkt een terugkeer op de Indianapolis Motor Speedway.

Woedende fan in Indianapolis

Woedende fans in Indianapolis

