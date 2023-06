Redactie

Donderdag 8 juni 2023 18:52

Ryanair staat bij veel mensen waarschijnlijk te boek als een budgetmaatschappij voor goedkope vluchten, maar de prijsvechter is ook op social media erg actief.

De luchtvaartmaatschappij lijkt zichzelf niet altijd even serieus te nemen en verschijnt zodoende regelmatig met opvallende uitlatingen op social media. Met name Formule 1-coureurs moeten het de laatste tijd vaak met een knipoog ontgelden. Dit keer is het de beurt aan Charles Leclerc. Ryanair deelt een video van Daily Loud waarin Elle Brooke vertelt over haar werk als OnlyFans-model. De quote "mijn kinderen kunnen huilen in een Ferrari", is reden genoeg voor het Ierse bedrijf om een steekje onder water uit de delen richting de 25-jarige coureur uit Monaco. En dat leidt uiteraard tot vermakelijke discussies in de comments.

Artikel gaat verder onder video

i’d like to report a murder — Jonathan Lubic (@WolfofMiami) June 8, 2023