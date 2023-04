Jan Bolscher

Zaterdag 29 april 2023 19:59

De spanningen tussen Max Verstappen en George Russell liepen hoog op na afloop van de sprintrace in Bakoe. De Nederlander kan naar eigen zeggen niets met de uitleg van de Mercedes-coureur, die hij eerder een "dickhead" noemde.

Verstappen en Russell waren in de openingsronde van de sprintrace verwikkeld in een intens duel om de derde plaats. De tweevoudig wereldkampioen moest deze in eerste instantie aan zijn Britse concurrent afstaan, maar greep de laatste podiumplaats later in de race weer terug. Het initiële gevecht leverde Verstappen echter wel een behoorlijk gat in zijn sidepod op, waardoor hij in moest leveren qua performance en het vuur niet meer bij Charles Leclerc aan de schenen kon leggen. Na afloop van de race liep Verstappen direct naar Russell toe om verhaal te halen, maar de twee stonden, en staan nog steeds, lijnrecht tegenover elkaar.

"Prinses George"

"Reken er dan op dat ik dit de volgende keer ook doe", riep Verstappen onder andere, gevolgd door een "dickhead." In gesprek met De Telegraaf klinkt het: "Op dat moment vind ik dat ook. Het kwam ook door zijn reactie. Als hij zegt: 'het was niet mijn bedoeling om een gat in je auto te rijden', dan is het iets anders. Nu zei hij alleen dat ik naar de beelden moest kijken en dat hij koude banden had. Dat hebben we allemaal. Het was gewoon een beetje lomp." Russel gaf na afloop van de race aan "verbaasd te zijn" dat Verstappen aan de buitenkant probeerde zijn positie te behouden: "Oh, verdedigen aan de buitenkant mag niet omdat prinses George daar zit? Weet ik het, het is zijn probleem", reageert de Limburger.

Top vier

Verstappen werd uiteindelijk derde, met Russell daarachter op P4. Sergio Pérez schreef de sprintrace op zijn naam. De Mexicaan wist met behulp van DRS vrij eenvoudig langs Leclerc te blazen op het rechte stuk. De Ferrari-coureur start ook op zondag vanaf pole position, maar het is dus nog maar de vraag of hij die startpositie om kan zetten in de eerste overwinning van het seizoen. Pérez heeft met zijn overwinning het gat naar Verstappen in het constructeurskampioenschap terug weten te brengen tot dertien punten.