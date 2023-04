Jan Bolscher

Zaterdag 29 april 2023 16:08 - Laatste update: 16:17

Sergio Pérez heeft de sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. Daarmee legde de Red Bull Racing-coureur al op zaterdag beslag op acht WK-punten. De top drie werd gecompleteerd door Charles Leclerc en een gefrustreerde Max Verstappen.

Het Baku City Circuit vormde op zaterdag het decor voor de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen van 2023. De honderd kilometer lange sessie ging om 15:30 uur Nederlandse tijd van start. Charles Leclerc ving de sprint aan vanaf pole position, nadat hij eerder op vrijdag ook al beslag legde op de eerste startpositie voor de Grand Prix van zondag. De Ferrari-coureur werd geflankeerd door Sergio Pérez, met daarachter Max Verstappen en George Russell. Met een buitentemperatuur van 23 graden Celsius en een baantemperatuur van 42 graden Celsius, ging de sprint onder aangename omstandigheden van start.

Openingsfase en schade Verstappen

Vrijwel het hele veld besloot qua bandenstrategie voor veilig te gaan en op de mediums te vertrekken, aangezien een pitstop niet verplicht is tijdens een sprintrace. Enkel Lando Norris en Valtteri Bottas waagden de gok door de zachte band onder hun bolides te laten schroeven. Leclerc kwam goed weg bij de start en wist de leiding in de wedstrijd te behouden, gevolgd door Pérez in de Red Bull. Verstappen kwam minder goed van zijn plek waardoor George Russell hem meteen het vuur aan de schenen wist te leggen. De twee gingen zij aan zij door de eerste drie bochten, waarna de Mercedes-coureur de derde plaats over wist te nemen. "Hij raakte me, zo kan ik het ook", aldus Verstappen.

De eerste gele vlag kwam op naam van Yuki Tsunoda. De AlphaTauri-coureur raakte de muur bij het uitkomen van bocht dertien, nadat hij in bocht zes al een deel van zijn voorvleugel verloor. De jonge Japanner liep behoorlijk wat schade op waardoor er puin van de baan gehaald moest worden. Enige tijd later werd de Virtual Safety Car daarom omgezet in een volledige Safety Car. Verstappen kreeg over de boordradio te horen dat hij schade aan zijn vloer had opgelopen. "Hoe kan dat?", aldus de Nederlander. "Hoe denk je", aldus zijn engineer. "Ik snap niet waarom hij die positie mag houden als hij mij meerdere keren raakt en schade aan mijn auto rijdt." Daarmee leek Verstappen een punt te hebben.

Rollende herstart

Met vijf van de zeventien ronden achter de rug werd de race hervat. Verstappen was wakker en blies op het rechte stuk direct weer aan Russell voorbij, terwijl Fernando Alonso de zesde plaats van Lewis Hamilton overnam. De frustratie bleek zowel bij Verstappen als zijn engineer diep te zitten: "Mooie actie Max, en dat zonder contact." "Ja, ik weet wel hoe dat moet", klonk het. Met een open DRS bleek de pace van de Red Bull opnieuw een maat te groot voor Ferrari. Pérez wist na tien ronden dan ook vrij eenvoudig langszij te komen bij Leclerc en zo de leiding in de wedstrijd over te nemen.

De beslissing om op de rode band te vertrekken pakte zowel voor Norris als Bottas niet goed uit. Beide heren vielen in hoog tempo naar achteren, waardoor De Vries naar P14 wist te klimmen nadat hij ook aan Nico Hülkenberg voorbij was gegaan. Na zeventien ronden was het Pérez die als eerste over de streep kwam, op twee seconden gevolgd door Leclerc. Verstappen kwam met zijn beschadigde vloer een fractie te kort om de aanval op de Monegask in te kunnen zitten en moest zodoende tekenen voor P3. De top vijf werd gecompleteerd door Russell en Carlos Sainz.