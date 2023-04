Jan Bolscher

Vrijdag 21 april 2023 17:15

Lewis Hamilton hoopt dat Mercedes met de aanstaande updates voor de W14 een stap richting de kop van het veld weet te zetten. De zevenvoudig wereldkampioen put daarbij naar eigen zeggen hoop uit het feit dat de Duitse grootmacht in het verleden heeft laten zien snel te kunnen ontwikkelen.

Het Formule 1-seizoen van 2023 kent voor het team van Mercedes geen vliegende start. De formatie uit Brackley heeft zich afgelopen winter vastgehouden aan het concept van de teleurstellende W13, omdat er richting het einde van het seizoen tekenen waren dat men eindelijk de juiste richting was ingeslagen. Het idee om zonder sidepods te rijden blijkt ook dit jaar echter niet naar behoren te werken, en dus is inmiddels besloten dat de boel op de schop moet.

Updatepakket Mercedes

Mercedes heeft het eerste grote updatepakket gepland staan voor het raceweekend in Imola, waar op zondag 21 mei de zesde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. Teambaas Toto Wolff liet eerder al eens optekenen dat hij zich niet zou schamen als de 2.0 versie van de W14 hier en daar wat weg heeft van de auto van Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft in de vorm van de RB19 momenteel bij uitstek het meest competitieve pakket.

Dankbaar

Door Motorsport.com gevraagd naar zijn verwachtingen van de aangepaste W14, vertelt Hamilton: "Een deel van mij heeft hoop dat we een trucje vinden en dat we ons meteen op de juiste weg bevinden, niet te ver achter de rest. We hebben in het verleden laten zien dat we snel kunnen ontwikkelen, en ik hoop dat dat het geval is zodra de potentie van de auto beter zichtbaar is. De jongens kunnen vol gas die richting opgaan. Ik ben dankbaar dat ze er voor openstaan om een verandering door te voeren en zich niet vasthouden aan wat we hebben."