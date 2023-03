Rosberg stipt meest pijnlijke punt van "dramatische betrouwbaarheidsproblemen" Ferrari aan

Jan Bolscher

Zaterdag 18 maart 2023 16:45

Nico Rosberg is van mening dat het feit dat Ferrari niet weet waar de betrouwbaarheidsproblemen vandaan komen, nog pijnlijk is dan de betrouwbaarheidsproblemen zelf.

Charles Leclerc is de eerste coureur die dit seizoen een gridstraf krijgt voor het overschrijden van het maximale aantal toegestane motoronderdelen. Ferrari verving voorafgaand aan de race in Bahrein de control electronics in de bolide van de Monegask, maar tijdens de race gaf ook dit tweede exemplaar de geest. Leclerc heeft voor het raceweekend in Saoedi-Arabië daarom een derde nodig, en dat betekent dat hij na de kwalificatie tien plaatsen wordt teruggezet. Daarnaast rijden zowel Leclerc als teammaat Carlos Sainz dit weekend met nieuwe verbrandingsmotoren.

Ferrari tast in het duister

"Ze hebben in Bahrein twee keer de elektronische besturing in de auto van Leclerc achter de ECU opgeblazen, terwijl dit door ieder team op maat gemaakt wordt", vertelt Rosberg in gesprek met Sky Sports. "Het heeft de geest gegeven en het probleem is dat je er maar twee per seizoen mag gebruiken, dus nu moeten ze een derde plaatsen en dat levert hen een gridstraf van tien plaatsen op."

De wereldkampioen van 2016 vervolgt: "Het ergste van dit alles is dat ze geen idee hebben waar het vandaan komt. Het zou dus zomaar ook dit weekend weer kunnen gebeuren. Dat is bijna erger dan daadwerkelijk een probleem hebben: niet weten waar het probleem vandaan komt. Dat is een grote zorg voor het team, zo vroeg in het seizoen. Het is een behoorlijke ramp."