Jacques Villeneuve vindt dat mensen moeten stoppen met roepen dat Sergio Pérez klaar is bij Red Bull Racing. De wereldkampioen van 1997 verwacht dat de Mexicaan volgend seizoen gewoon nog voor de formatie zal rijden.

Met nog drie Formule 1-races te gaan in 2024, is de grid voor 2025 voor het overgrote deel bepaald. Op papier heeft alleen Visa Cash App RB heeft nog een stoeltje beschikbaar voor volgend jaar, maar de line-up van Red Bull Racing lijkt ook nog geen zekerheid. Sergio Pérez kent een teleurstellend seizoen en staat met 151 punten op slechts de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Een schril contrast met teammaat Max Verstappen, die met 393 punten afstevent op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap.

Geruchten over toekomst Pérez

De geruchten dat Pérez zijn contract tot eind 2025 niet uit zal gaan zitten, maar na dit jaar vervangen wordt bij Red Bull Racing, zijn dan ook hardnekkig. Een aantal uitspraken van teambaas Christian Horner, bijvoorbeeld dat het wellicht tijd is om moeilijke beslissingen te nemen als Pérez niet gaat presteren, voeden die geruchten. De Mexicaan zelf heeft echter meerder keren uitgesproken dat hij volgend seizoen gewoon nog voor Red Bull Racing rijdt, en Jacques Villeneuve denkt dat hij daar gelijk in heeft.

Villeneuve verwacht Pérez bij Red Bull in 2025

"Het is heel simpel. Iedereen zegt dat Colapinto het stoeltje van Pérez over gaat nemen, maar Pérez zit daar én heeft een contract", vertelt Villeneuve tegenover Grosvenor Sport. "Er wordt al tien maanden geroepen dat Pérez na de volgende race op straat wordt gezet. Stop daarmee. Hij heeft een contract. Hij brengt sponsoren en stabiliteit naar het team. Verstappen is blij met hem. En wie weet waar het verschil door komt. Is Pérez op dit moment gewoon de weg even kwijt, wat kan gebeuren, of doet Verstappen het gewoon zo geweldig."

