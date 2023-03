Jan Bolscher

Maandag 27 maart 2023 16:59

Het Formule 1-seizoen van 2023 is inmiddels onderweg. Ook dit jaar hebben een aantal nieuwe gezichten hun opwachting op de grid gemaakt, maar welk team beschikt over de twee beste coureurs? En welke renstal kan er beter een zak geld meebrengen naar de volgende chauffeursmarkt? We zetten ze op een rijtje.

De huidige Formule 1-grid kent verschillende hele grote namen. Ondanks dat Sebastian Vettel afgelopen jaar afscheid heeft genomen van de sport, behoren er nog altijd meerdere meervoudig wereldkampioenen tot het rijdersveld. Er zijn echter ook een aantal minder grote hoogvliegers. En begrijp het niet verkeerd: alleen de beste coureurs ter wereld weten het tot de Formule 1 te schoppen. Stuk voor stuk absolute helden dus. Maar ook van de twintig beste coureurs ter wereld, moet iemand de minst sterke zijn. GPFans heeft de line-ups van 2023 gesorteerd van het sterkst, tot het minst sterk. Uiteraard hoef je het daar niet mee eens te zijn. Geef jouw kijk op de zaak dan ook in de comments!

Bovenaan de lijst staat Red Bull Racing met Max Verstappen en Sergio Pérez. Het valt niet te ontkennen dat Verstappen momenteel in de vorm van zijn leven verkeerd. De Nederlander heeft de afgelopen twee seizoenen beslag gelegd op het wereldkampioenschap, en er is geen enkele indicatie die erop duidt dat hij dit jaar niet op kan gaan voor zijn derde titel, mits Red Bull Racing niet genekt wordt door betrouwbaarheidsproblemen. De afgelopen twee seizoenen heeft Verstappen laten zien dat hij kan omgaan met de druk die komt kijken bij het gevecht om de wereldtitel. Sterker nog, in 2022 verbrak hij het ene na het andere record.

In Pérez heeft Red Bull Racing daarnaast een uitstekende tweede coureur. De Mexicaanse routinier kan niet altijd het tempo van zijn teammaat matchen, maar in tegensteling tot zijn voorgangers zit hij er niet mijlenver vanaf. De 33-jarige coureur ging de afgelopen twee seizoenen vrijwel iedere race het gevecht met de coureurs van Ferrari en Mercedes aan, en wist hier en daar een overwinning op te pikken als Verstappen om wat voor reden dan ook niet vooraan mee kon doen. Alhoewel de vorm van Pérez in de afgelopen 24 maanden een aantal keer ter discussie heeft gestaan, is hij over het algemeen een hele stabiele factor voor het team gebleken. Zo heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan zowel de twee wereldtitels van Verstappen, als het constucteurskampioenschap van Red Bull Racing in 2022.

Het team van Mercedes lijkt voor het tweede jaar op rij geen auto te hebben waarmee om de wereldkampioenschappen gevochten kan worden, maar met de line-up van de Duitse grootmacht is niets mis. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is nog altijd één van de snelste coureurs op de grid en gebruikt al zijn kennis om het team weer naar de absolute top te begeleiden. Daarnaast zijn er geen enkele indicaties die erop duiden dat de 38-jarige Brit heeft ingeleverd qua performance.

Dat maakt het feit dat George Russell afgelopen jaar in zijn eerste seizoen in dienst van Mercedes mee kon komen met zijn landgenoot, des te indrukwekkender. De 25-jarige coureur legde in Brazilië beslag op de enige overwinning van het team en eindige in het kampioenschap zelfs boven Hamilton. Dat laatste is minder veelzeggend dan het misschien lijkt omdat Hamilton tal van experimentele onderdelen op zijn auto liet plaatsen, maar Russell heeft zonder twijfel een indrukwekkende performance laten zien. Het moge dan ook duidelijk zijn dat hij in de toekomst de nieuwe grote man van de Zilverpijlen dient te worden.

Het valt niet te betwisten dat Ferrari met Charles Leclerc en Carlos Sainz over twee zeer sterke coureurs beschikt, maar er is nog wat ruimte voor verbetering. Leclerc liet in 2022 - los van alle problemen bij Ferrari - hier en daar wat steken vallen toen hij nog volop verwikkeld was in het gevecht om het wereldkampioenschap. De 25-jarige Monegask leek bij vlagen te bezwijken onder de druk van een potentiële titel, maar hij is absoluut één van de meest getalenteerde coureurs op de huidige grid.

Met Sainz heeft Ferrari daarnaast iemand in huis die Leclerc het vuur aan de schenen weet te leggen. De 28-jarige Spanjaard heeft er de afgelopen twee seizoenen zelfs voor gezorgd dat de grootmacht uit Maranello naar eigen zeggen geen nummer één coureur meer heeft, al kan je je afvragen in hoeverre dat ten goede komt aan de resultaten. Sainz heeft zich echter ontwikkeld tot één van de grotere namen van de grid, al ontbreekt het hier en daar nog wat aan consistentie. Waar hij de ene keer naast of voor Leclerc ligt, kan hij de andere keer soms ineens niet meekomen.

McLaren - Lando Norris en Oscar Piastri

McLaren beschikt dit jaar over de jongste line-up van de grid, en wellicht ook over de line-up met de meeste potentie. Lando Norris is nog altijd maar 23 jaar jong, maar heeft zich de afgelopen seizoenen ontwikkeld tot de grote man binnen het team. Ondanks dat de performance van de Britse formatie op het moment niet is wat men ervan had gehoopt, weet hij de resultaten vaker wel dan niet te maximaliseren. Hij wordt dan ook door velen gezien als één van de grootste talententen op de grid, samen met Verstappen, Leclerc en Russell.

Oscar Piastri verrijdt dit jaar zijn debuutseizoen, maar de verwachtingen zijn zeer hooggespannen. De 21-jarige Australiër wordt namelijk bestempeld als het grootste talent van het moment. Meerdere teams waren dan ook geïnteresseerd in de diensten van de coureur uit Melbourne. Niet zo gek als je kijkt naar zijn staat van dienst. In 2019 won hij de titel in de Formula Renault Eurocup, in 2020 won hij het Formule 3-kampioenschap in zijn eerste jaar en in 2021 legde hij eveens in zijn eerste jaar beslag op het Formule 2-kampioenschap. Afgelopen seizoen bracht hij door als reservecoureur voor het Formule 1-team van Alpine.

Aston Martin - Fernando Alonso en Lance Stroll

Aston Martin heeft met Fernando Alonso een tweevoudig wereldkampioen in huis die ondanks zijn leelftijd van 41 jaar, nog altijd op de top van zijn kunnen presteert. De Spanjaard is enorm gedreven en bekroonde zijn debuut voor het team met podiumplaatsen in Bahrein en Saoedi-Arabië. Het is even geleden dat we Alonso in een competiteve auto hebben zien rijden, maar hij had maar één race nodig om te laten zien dat mits hij in de juiste bolide zit, hij nog altijd één van de meest gevaarlijke coureurs op de grid is.

Over Lance Stroll zijn de meningen al jaren verdeeld. De Canadees wist zijn debuut in de Formule 1 te maken door de diepe zakken van vader en inmiddels teameigenaar Lawrence Stroll, maar inmiddels heeft hij alweer zeven seizoenen achter zijn kiezen. De 24-jarige coureur heeft meerdere keren laten zien dat hij echt ontzettend snel kan zijn - met name in natte omstandigheden -, maar hij maakt nog te vaak fouten. Toch lijkt het stigma van pay driver vaak een beetje af te doen aan zijn performance op de baan.

Alpine beschikt met Esteban Ocon (26) en Pierre Gasly (27) over een jonge, gedreven en volledig Franse line-up. Beide heren hebben hun snelheid in het verleden meer dan eens bewezen, maar ook is het bij beiden de vraag of ze consistent genoeg zullen zijn om het team van Alpine opnieuw aan de onofficiële titel van best of the rest te helpen door vierde in het constructeurskampioenschap te worden. In de voorgaande jaren was er bij beide heren namelijk een duidelijke trend te zien tussen goede en minder goede perioden.

Gasly liep in 2019 een deuk in zijn zelfvertrouwen op toen hij al na een half jaar door Red Bull Racing terug werd gestuurd naar AlphaTauri, maar bij het zusterteam is de Fransman de afgelopen jaren uitgegroeid tot de duidelijke leider binnen het team. In Tsunoda had hij dan ook een collega die het regelmatig fijner leek te vinden om te volgen dan om zelf een poging te doen de grote man binnen het team te worden. Met Ocon zal dit wel hard tegen hard gaan. Los van dat de twee elkaar vroeger regelmatig letterlijk in de haren vlogen op de kartbaan, lijken ze op papier enorm aan elkaar gewaagd.

Alfa Romeo - Valtteri Bottas en Zhou Guanyu

Alfa Romeo beschikt dit jaar net als in 2022 over een routinier en een jonge hond: Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Bottas heeft met al zijn dienstjaren bij Mercedes - waar hij regelmatig voor overwinningen en podiumplaatsen vocht, maar altijd tweede viool speelde naast Lewis Hamilton - een boel interesse kennis en ervaring waarmee hij de Zwitserse renstal kan helpen om de volgende stap te zetten. Zhou verreed op zijn beurt een prima debuutseizoen afgelopen jaar, al bleven echte hoogtepunten uit. In totaal reed hij zes punten bij elkaar, waar Bottas goed was voor 49 punten.

De verschillen tussen de twee werden richting het einde van het seizoen echter kleiner, waardoor sommigen zich hardop afvroegen in hoeverre de Fin nog wel de bovenhand heeft. Bottas heeft door de jaren heen echter bewezen dat alhoewel hij misschien net te kort komt voor de absolute top van het veld, hij een hele stabiele en betrouwbare coureur is. Voor Zhou is het dit jaar zaak om zowel op als naast de baan meer op de voorgrond te stappen. Anders zou zijn Formule 1-kaars in de schaduw van Bottas wel eens langzaam uit kunnen gaan.

Het Formule 1-team van Haas heeft zich niet bij iedereen even populair gemaakt door op het allerlaatste moment het contract van Mick Schumacher niet te verlengen, maar de Amerikaanse renstal beschikt dit seizoen wel over een zeer ervaren line-up in de vorm van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Beide heren hebben zichzelf al bewezen op het hoogste niveau. Met name Magnussen sleepte afgelopen jaar een aantal zeer waardevolle resultaten voor het team uit het vuur. Toch komen deze twee in deze lijst niet verder dan de achtste stek.

De 35-jarige Hülkenberg verloor eind 2019 zijn zitje bij Renault aan Esteban Ocon, waarna hij drie jaar aan de zijlijn doorbracht. De Duitser verreed een aantal indrukwekkende invalbeurten, maar desalniettemin was hij een behoorlijke tijd uit de roulatie. Daarnaast heeft The Hulk het twijfelachtige record op zijn naam staan voor de meeste races in de Formule 1 zonder podiumplaats. Hij maakte zijn Formule 1-debuut in 2010, maar nog nooit kwam hij als één van de eerste drie over de streep. Magnussen vertrok eind 2020 uit de sport, maar maakte afgelopen jaar plots zijn rentree bij het team van Haas. Hij verreed een sterk seizoen, maar de Deen heeft toch een beetje het stempel van eeuwig talent.

AlphaTauri - Yuki Tsunoda en Nyck de Vries

Op de voorlaatste plaats staat het zusterteam van Red Bull Racing. De line-up van AlphaTauri is er namelijk - ondanks de potentie - een met meerdere vraagtekens. Nu Pierre Gasly de overstap naar Alpine heeft gemaakt, is Yuki Tsunoda de meest ervaren man binnen het team. De Japanner heeft twee seizoenen in dienst van de formatie achter de kiezen, maar je kunt je afvragen of hij klaar is om een leidende rol aan te nemen. Dat de 22-jarige coureur snel is, heeft hij inmiddels wel bewezen, maar we horen hem nog altijd regelmatig witheet over de boordradio. Ook weten we door bijvoorbeeld de Netflix-serie Drive to Survive dat hij het niet zo nauw neemt met zijn trainingsprogramma en is hij niet altijd even consistent. Het wordt interessant om te zien of hij dit jaar een stijgende lijn in kan zetten.

Tsunoda wordt vergezeld door de tweede Nederlander op de Formule 1-grid: Nyck de Vries. De 28-jarige coureur heeft door de jaren heen een behoorlijke staat van dienst opgebouwd in de racerij. Zo werd hij in 2019 kampioen in de Formule 2, en pakte hij in het seizoen van 2020/2021 het wereldkampioenschap in de Formule E. Ook maakte De Vries indruk met zijn invalbeurt namens Williams op Monza, waar hij de negende plaats uit het vuur sleepte. Teambaas Franz Tost vertelde tijdens de testdagen onder de indruk te zijn van de input die De Vries nu al gaf. Tot op heden lijkt AlphaTauri echter tot de achterkant van het middenveld te behoren, waar De Vries de afgelopen jaren vooral vooraan mee heeft gedaan. De grote vraag zal dus zijn of hij zich weet te redden in het ontzettend competitieve oorlogsgebied dat het middenveld heet.

Williams - Alexander Albon en Logan Sargeant

Het Formule 1-team van Williams beschikt dit jaar over Alexander Albon en Logan Sargeant. De Britse formatie werd afgelopen seizoen tiende en laatste bij de constructeurs, en heeft het in deze lijst helaas niet beter gedaan. Albon is bezig aan zijn vierde seizoen in de sport en is daarmee de meest ervaren man binnen het team. De 26-jarige Thaise Brit maakte in 2019 zijn debuut bij Toro Rosso, verreed vervolgens anderhalf seizoen in dienst van Red Bull Racing, om uiteindelijk opzij geschoven te worden voor Sergio Pérez. Albon bracht 2021 daarom door vanaf de zijlijn, en maakte afgelopen jaar zijn rentree op de grid bij Williams. In totaal reed hij vier WK-punten bij elkaar. Meer dan voormalig teammaat Nicholas Latifi (twee WK-punten) en invaller De Vries (twee WK-punten).

Sargeant is één van de drie rookies dit jaar en alhoewel de 22-jarige Amerikaan gezien zijn leeftijd een behoorlijke staat van dienst heeft opgebouwd, is hij over het algemeen de nieuwkomer waar men de minst hoge verwachtingen van heeft. Zijn collega-rookies, Piastri en De Vries, hebben immers plekjes bij teams hoger op de grid weten te bemachtigen. Sargeant verreed in 2022 zijn eerste en enige volledige seizoen in de Formule 2, nadat hij tussen 2019 en 2021 drie keer in de Formule 3 uitkwam. In 2020 boekte hij zijn beste resultaat in het algemeen klassement met een derde plaats. In de Formule 2 eindige hij op de vierde stek. Gezien zijn Amerikaanse achtergrond is hij echter interessant voor de teams omdat er op de Amerikaanse markt nog veel winst te behalen valt. Maar eerlijk is eerlijk: Sargeant heeft tot nu toe een goede indruk achtergelaten. Hij is dus zeker iemand om in de gaten te houden.