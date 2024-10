Aston Martin heeft bekendgemaakt welke coureur namens de Britse formatie deel zal nemen aan de jaarlijkse Young Driver Test, die aan het eind van het seizoen wordt verreden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Jack Crawford is de gelukkige die in december namens Aston Martin deel mag nemen aan de Young Driver Test in Abu Dhabi. De negentienjarige coureur is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 2, waar hij vijfde staat. Op het Yas Marina Circuit mag Crawford plaats nemen achter het stuur van de AMR24, nadat hij eerder dit jaar al eens een test verreed in de AMR22, destijds op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Gelijktijdig met de Young Driver Test vindt ook de jaarlijkse bandentest voor Pirelli plaats. Wie de voormalig Red Bull-junior zal vergezellen, maakt Aston Martin later bekend.

Artikel gaat verder onder video

Jack Crawford namens Aston Martin achter het stuur

"Ik ben enthousiast over de kans om in Abu Dhabi voor het eerst in de AMR24 te mogen rijden", aldus Crawford. "Ik heb veel uren in de simulator doorgebracht op de AMR Technology Campus en ik zal dat blijven doen in aanloop naar de test om ervoor te zorgen dat ik goed voorbereid ben. Yas Marina is een circuit dat ik goed ken, dus ik hoop dat dit me helpt om snel op snelheid te komen. Ik wil iedereen bij Aston Martin Aramco hartelijk bedanken voor deze mogelijkheid."

Wat is de Young Driver Test

De Young Driver Test is een speciale test die bedoeld is om jonge, opkomende coureurs de kans te geven om ervaring op te doen met een Formule 1-auto. De test vindt plaats aan het eind van het seizoen, op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Teams gebruiken deze gelegenheid ook om talent te scouten voor toekomstige racezitjes. De test biedt daarnaast een waardevolle kans om nieuwe technologieën en afstellingen uit te proberen zonder de druk van een raceweekend te ervaren.

Gerelateerd