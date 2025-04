In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het raceweekend in Japan is afgetrapt met de mediadag. Daarin heeft Yuki Tsunoda zich gepresenteerd als de nieuwe Red Bull-coureur en onthult de Japanner dat hij teamgenoot Max Verstappen niet om advies gaat vragen. Lando Norris stelt tegelijkertijd dat de MCL39 misschien wel even lastig te besturen is als de RB21 en Lewis Hamilton laat zich uit over de rijderswissel bij Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van donderdag 3 april.

Artikel gaat verder onder video

Marko verrast door uitspraak Tsunoda: 'Ik zou blij zijn als Verstappen dat haalt'

Dr. Helmut Marko (81) gaat dit weekend voor het eerst zien of Red Bull Racing de juiste keuze heeft gemaakt door Yuki Tsunoda aan te stellen als vervanger van Liam Lawson. De Japanner mag voor eigen publiek laten zien wat hij waard is en liet weten hoge verwachtingen te hebben. Marko lijkt deze verwachtingen niet te delen. Lezen wat Tsunoda als doelstelling heeft voor zijn thuisrace? Klik hier!

Norris: "RB21 lijkt behoorlijk lastig te besturen, net zoals onze auto"

Volgens Lando Norris is de MCL39 geen gemakkelijke wagen, net als de RB21. Het grote verschil is volgens de klassementsleider dat McLaren over twee coureurs beschikt die wél veel uit de auto kunnen halen. Of Yuki Tsunoda daar als kersverse Red Bull-coureur toe in staat is, weet de Brit nog niet. Lezen welke overeenkomsten Norris tussen de MCL39 en de RB21 ziet? Klik hier!

Tsunoda gaat Verstappen niet om advies vragen: "Denk niet dat hij de waarheid zou vertellen"

Yuki Tsunoda is niet van plan advies te vragen aan teamgenoot Max Verstappen, wat betreft het afstellen van de RB21. De Japanner sluit dit weekend aan als kersverse Red Bull-coureur, maar vraagt zich af of de viervoudig wereldkampioen de waarheid zou vertellen. Lezen waarom Tsunoda dit denkt? Klik hier!

Hamilton niet verbaasd over snelle ingreep Red Bull: "Behoorlijk pittig"

Volgens zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is het geen verrassing dat Red Bull Liam Lawson na twee races alweer heeft teruggezet naar het zusterteam. De Brit stelt dat het een zware beslissing was, zeker met de gedachte dat de RB21 een lastige wagen is. De hele verklaring van de Ferrari-coureur lezen? Klik hier!

Verstappen blikt terug op crisisoverleg Red Bull: 'Betere balans en meer snelheid vinden'

Max Verstappen heeft goede hoop dat Red Bull Racing het tij kan keren en van de RB21 een winnende wagen kan maken. De Nederlander blikt in gesprek met onder andere De Telegraaf terug op het spoedberaad dat vorige week in Milton Keynes werd gehouden. Alles lezen over de spoedbijeenkomst van Red Bull Racing? Klik hier!

Gerelateerd