Dr. Helmut Marko (81) gaat dit weekend voor het eerst zien of Red Bull Racing de juiste keuze heeft gemaakt door Yuki Tsunoda aan te stellen als vervanger van Liam Lawson. De Japanner mag voor eigen publiek laten zien wat hij waard is en liet weten hoge verwachtingen te hebben. Marko lijkt deze verwachtingen niet te delen.

Vlak voor aanvang van zijn thuisrace kreeg Tsunoda te horen dat hij in mocht stappen naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Een droom die in vervulling gaat voor de 24-jarige coureur, want tot voor kort werd hij steeds genegeerd wanneer er zich een kans voordeed bij de hoofdmacht. Eind vorig jaar moest hij met lede ogen toezien hoe Lawson boven hem werd verkozen door de Red Bull-leiding. De Nieuw-Zeelandse coureur kreeg de RB21 echter niet aan het werk en moest al na twee raceweekenden het veld ruimen. Tsunoda krijgt nu alsnog zijn gedroomde kans bij het topteam en dan ook nog eens in zijn thuisland Japan voor eigen publiek. Tsunoda sprak hoge verwachtingen uit voor dit weekend, maar Marko lijkt die verwachtingen niet helemaal realistisch te vinden.

Marko deelt verwachtingen Tsunoda voor GP Japan niet

Tsunoda kreeg in aanloop naar zijn debuut de vraag of hij vertrouwen had in aankomend raceweekend op Suzuka. De Japanner liet weten dat het met zijn zelfvertrouwen wel goed zat en dat hij mikt op een podiumplaats. Toen Marko dat hoorde, haalde hij zijn wenkbrauwen op. De adviseur van Red Bull vindt het wel heel erg optimistisch om te spreken over een podiumplek. Zeker omdat hij van Red Bull in het algemeen niet heel veel lijkt te verwachten in Japan. "Ik hoorde dat hij [Tsunoda] zei dat hij een podiumplaats verwacht in Japan. Ik zou blij zijn als Max het podium haalt... Maar goed, laten we het afwachten", zo klonk het uit de mond van de Oostenrijker bij de Kleine Zeitung.

Dat Marko al 'blij zou zijn als Max het podium haalt' geeft wel aan dat er weinig vertrouwen is in een goed resultaat van Red Bull op Suzuka. De beste papieren lijken - zoals de laatste tijd wel vaker - in handen van het team van McLaren. De race op Suzuka begint aanstaande zondag om 07:00 uur Nederlandse tijd en is te zien via de welbekende kanalen of te volgen via het liveblog op GPFans.

