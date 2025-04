Max Verstappen heeft goede hoop dat Red Bull Racing het tij kan keren en van de RB21 een winnende wagen kan maken. De Nederlander blikt in gesprek met onder andere De Telegraaf terug op het spoedberaad dat vorige week in Milton Keynes werd gehouden.

Na de race in China werd duidelijk dat Red Bull nog steeds niet over een wagen beschikt waarmee het steevast McLaren kan uitdagen voor de zeges. De RB21 is, net als zijn voorgangers, geen ster als het over de kerbstones rijdt; ook is de bandenslijtage aan de hoge kant in vergelijking met het papaja-oranje team. Daarnaast lijkt de wagen ook op pure snelheid nog tekort te komen, maar in Japan zou er volgens Formula Analisi Tecnica in ieder geval een geoptimaliseerde vloer aanwezig zijn. Daarmee wil het team een stapje omhoog zetten.

RB21 komt snelheid tekort, naast aanwezige problemen

Over de spoedbijeenkomst in de fabriek bij Red Bull legt Verstappen uit: "Vorige week heb ik in de fabriek goede gesprekken gevoerd met iedereen die bij de ontwikkeling van de auto betrokken is. We hebben besproken wat we moeten doen om een betere balans en uiteindelijk ook meer snelheid te vinden." De balans was vorig jaar ook al een probleem bij Red Bull, en het zou allemaal in verband staan met het nauwe werkvenster van de wagen, dat ook nog altijd aanwezig is.

Bestuurbaarheid RB21

McLaren is momenteel het te kloppen team en Verstappen ziet op dit moment nog een onoverbrugbaar voordeel voor het papaja-gekleurde team: "Op dit moment is het duidelijk dat McLaren de overhand heeft. Zelfs als we alles in een weekend optimaliseren, is het op dit moment denk ik niet genoeg. Maar we blijven er hard aan werken. Ik zie dat iedereen in het team zijn uiterste best doet." Toch kan niet alles zomaar worden opgelost: "Alleen ik weet ook dat sommige problemen makkelijker op te lossen zijn dan andere. Banden die te heet worden, het rijden over hobbels en kerbstones: er zijn veel dingen waar we aan moeten werken. Het doel is vooral om de auto bestuurbaarder te maken."

