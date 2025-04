Volgens zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is het geen verrassing dat Red Bull Liam Lawson na twee races alweer heeft teruggezet naar het zusterteam. De Brit stelt dat het een zware beslissing was, zeker met de gedachte dat de RB21 een lastige wagen is.

Red Bull heeft een geschiedenis van het terugzetten of afscheid nemen van coureurs tijdens een seizoen. Zo moest Daniil Kvyat in 2016 halverwege het jaar plaatsmaken voor Max Verstappen, en ook Pierre Gasly werd in de zomerstop van 2019 vervangen door Alexander Albon. De keerzijde daarvan is dat Red Bull veel jong talent laat debuteren, maar ook snel ingrijpt als succes uitblijft. Op de grid staan dan ook diverse coureurs die hun Formule 1-carrière zijn begonnen bij Red Bull of het zusterteam.

Hamilton is niet verbaasd

In aanloop naar het raceweekend in Japan wordt Hamilton door de internationale media gevraagd wat hij van de beslissing van Red Bull vindt. "Het verbaast me niet dat ze zo vroeg hebben ingegrepen, nee", opent de Engelsman. Yuki Tsunoda kreeg zijn promotie door de degradatie van Lawson, en Hamilton is van mening dat beide coureurs over het nodige talent beschikken. "Beide zijn geweldige coureurs. Ik denk dat we hier veel echt goede coureurs hebben, vooral jonge, getalenteerde rijders."

'Twee races niet genoeg om lastige RB21 te begrijpen'

Daarnaast vindt Hamilton dat er misschien te weinig rekening is gehouden met de RB21. "Er ligt van nature veel druk op jonge coureurs die instromen, en ik denk dat het bijna onmogelijk is om volledig grip te krijgen op een auto die bekendstaat als niet de makkelijkste om te besturen. Om maar twee races de tijd te krijgen, was behoorlijk pittig", aldus Hamilton.

