Yuki Tsunoda vertelt dat hij veel steun heeft ontvangen van voormalig Red Bull Racing-coureurs, na de bekendmaking dat hij het zitje van Liam Lawson over mocht nemen. Tot die tijd, mocht de Japanner het niemand vertellen.

Yuki Tsunoda kreeg daags na de Grand Prix van China te horen dat hij per direct het zitje van Liam Lawson over zou gaan nemen bij Red Bull Racing. De performance van Lawson vielen dusdanig tegen in de eerste twee raceweekenden van het jaar, dat de renstal besloot keihard in te grijpen. Een beslissing waar niet iedereen zich in kan vinden: onder andere Max Verstappen steekt niet onder stoelen of banken dat hij het niet eens is met de beslissing van zijn team. Desalniettemin is het voor Tsunoda uiteraard de uitgelezen kans om de volgende stap te zetten in zijn Formule 1-carrière.

Het nieuws voor zich houden

Op de persconferentie in Japan krijgt Tsunoda de vraag of hij meteen zijn familie en vrienden belde, toen hij het nieuws van teambaas Christian Horner te horen had gekregen: "Hij vroeg me om alles strikt vertrouwelijk te houden, dus ik heb letterlijk niemand gebeld. Zelfs toen ik... – nou ja, ik zal hier niet zeggen wie ik belde – nee hoor, grapje. Ik heb echt niemand iets verteld, zelfs mijn ouders niet. Eigenlijk heb ik het hen pas de dag voordat het nieuws naar buiten kwam laten weten", klinkt het met een grote glimlach. Tsunoda heeft daarnaast steun ontvangen van een aantal van zijn voorgangers: Pierre Gasly en Sergio Pérez.

Steun van Gasly en Pérez

"Ik kreeg een bericht van Pierre", klinkt het. "Hij wilde me bellen om zijn ervaringen bij Red Bull te delen, over de dingen die hij anders had moeten doen en om een paar ideeën te bespreken waarvan hij dacht dat ze nuttig konden zijn voor de komende races bij Red Bull. Dat was erg attent van hem en zijn tips waren heel waardevol. Ook kreeg ik steun van Checo [Pérez]. Alle coureurs uit de Red Bull-familie hebben me berichten gestuurd om me te steunen. Vooral die twee zijn erg behulpzaam geweest, en dat waardeer ik enorm. Het zijn coureurs waar ik veel respect voor heb, dus dat maakt me erg blij."

