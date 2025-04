Carlos Sainz is allerminst verrast door de ontwikkelingen binnen het team van Red Bull. De degradatie van rookie Liam Lawson heeft voor de nodige discussie gezorgd, maar de 30-jarige Spanjaard, die zelf deel uitmaakte van het Red Bull-opleidingsprogramma, weet als geen ander hoe hard de keuzes binnen de renstal kunnen aankomen. “Zo werkt dat simpelweg bij een team als Red Bull. Je krijgt daar een kans, maar als je niet in de plannen past, gaan ze snel door naar de volgende.”

Red Bull genadeloos voor talentontwikkeling

Waar Lawson vorig jaar nog indruk maakte met zijn sterke invalbeurten bij AlphaTauri, is hij nu het slachtoffer van de harde selectie bij Red Bull. Dat de Nieuw-Zeelander buiten de plannen is gelaten, verbaast Sainz dan ook niet: “Red Bull is altijd genadeloos geweest in hun beslissingen, vooral op het gebied van talentontwikkeling. Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen, maar als dat te lang duurt, staat de volgende kandidaat al klaar.” De Spanjaard is dan ook stellig over de aanpak van Christian Horner en zijn team: “Dit is simpelweg hoe Red Bull met hun rijders omgaat.”

Geen tijd voor fouten

Dat Red Bull bekendstaat om snelle ingrepen binnen de line-up is niets nieuws. In 2016 werd Daniil Kvyat al na vier races gedegradeerd om plaats te maken voor Max Verstappen. Drie jaar later moest Pierre Gasly na slechts twaalf races het veld ruimen. Sainz blijft echter realistisch: “Ik denk dat Liam de enige is die echt weet hoe zijn situatie in elkaar steekt. Je moet respect hebben voor deze jongens, die werken met het materiaal dat ze tot hun beschikking hebben. Ik twijfel er niet aan dat zowel Liam als Yuki het goed zullen doen, maar uiteindelijk weet je in deze sport nooit wat je te wachten staat.''