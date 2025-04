Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton rijdt dit jaar voor het iconische Scuderia Ferrari. De Brit is al begonnen met Italiaanse lessen en heeft zich inmiddels ook in het land gevestigd. Volgens Corriere della Sera woont de Engelsman tegenwoordig in een van de duurste wijken van Milaan.

Hamilton was enige tijd op zoek naar een geschikte uitvalsbasis voor zijn avontuur bij Ferrari. De zevenvoudige kampioen had verschillende opties bekeken, maar is uiteindelijk uitgekomen in de wijk Porta Nuova van Milaan. Er waren andere opties die dichter bij Maranello, de thuisbasis van Ferrari, lagen. Modena en Bologna waren weliswaar dichterbij, maar vielen af omdat ze Hamilton niet konden overtuigen.

'Stulpje' Hamilton

Het medium meldt dat de Brit heeft gekozen voor een peperduur appartement, waarvan de uiteindelijke aanschafprijs niet bekend is geworden. De wijk Porta Nuova is echter een van de duurste wijken van Milaan. De gemiddelde prijs per vierkante meter van luxe woningen ligt gemiddeld op ongeveer 9.497 euro. In de wijk Porta Nuova is dat zelfs iets hoger: de gemiddelde prijs per vierkante meter bedraagt daar 10.915 euro. Het medium schat in dat Hamilton ongeveer 1.480.003 euro heeft overgemaakt voor het appartement in de luxe wijk van Milaan.

