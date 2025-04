Liam Lawson is vanaf dit weekend weer in dienst bij het team van Racing Bulls, de renstal waar hij vorig jaar debuteerde en zijn eerste stappen in de Formule 1 wist te zetten. Na twee emotioneel zware weken voor de jonge rijder werd hij op donderdag op een hartverwarmende manier terug verwelkomd bij zijn oude team.

Het zat er na de race in China natuurlijk al even aan te komen, maar nu is het nieuws dan toch echt officieel: Tsunoda is coureur van Red Bull Racing. De desastreuse seizoensstart van Lawson is hem - voorlopig althans - na slechts twee races fataal geworden wat betreft het Red Bull-stoeltje. De Nieuw-Zeelander krijgt nu de kans om in de luwte wat meer ervaring op te gaan doen bij Racing Bulls, zodat hij wellicht op een later moment tóch wat meer klaar is voor de stap. Een beslissing die - zoals toch vele fans en analisten vinden - eind 2024 al genomen had moeten worden toen Sergio Pérez afgekocht werd.

Mooie terugkeer

Een degradatie voor Lawson, zoals we dat toch wel kunnen noemen in dit geval. Vanzelfsprekend een harde klap voor een jonge en ambitieuze rijder als Lawson, die toch met een hoop goede moed aan dit avontuur begonnen was en lijdzaam moest toezien hoe hij gedegradeerd werd. Het team van Racing Bulls heeft echter perfect werk geleverd bij de terugkeer van de Kiwi op het oude nest. Terwijl een aantal teamleden hem verwelkomen met een 'we hebben je gemist'-bord, kan Lawson zijn ogen niet geloven: "Oh my word!", zo roept hij zichtbaar geraakt door het welkom.

"Oh my word", Lawson says as he is welcomed into the paddock by Racing Bulls



🎥Racing Bulls. pic.twitter.com/JmYKh7lPTT — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) April 3, 2025

