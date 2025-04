Mercedes-coureur George Russell heeft zich uitgelaten over de ronddwarrelende speculaties over zijn toekomst binnen het team. De Britse rijder beschikt momenteel over een aflopend contract tot het einde van het seizoen. Op de persconferentie in Japan heeft de 27-jarige coureur benadrukt dat hij tevreden is bij Mercedes en zijn focus ligt op het huidige seizoen.

Vertrouwen van Wolff

‘‘Ik heb momenteel de volle focus op het behalen van de best mogelijke resultaten,’’ aldus Russell. ‘‘Ik voel me hier ontzettend op mijn plek en ik ben vastberaden om hier successen te boeken met het team.’’ Teambaas Toto Wolff sprak eerder zijn vertrouwen uit in Russell en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en noemde hen ‘‘de toekomst’’ van Mercedes.

Geen druk op verlenging

Over een eventuele contractverlenging maakt Russell zich niet druk: ‘‘Als het aankomt op contractbesprekingen dan weet ik dat ik hier goed zit. Ik denk dat als ik naar het verleden kijk wat betreft contractbesprekingen en Toto Wolff, het niet langer dan 24 uur zal duren om de gesprekken hierover te voeren. Er komt dan snel duidelijkheid over de toekomst, dus dat zal wel goedkomen. Het heeft momenteel absoluut geen haast vanuit mijn kant.’’

Genieten van het moment

Over eventuele zorgen maakt Russell zich ook absoluut niet druk: ‘‘Ik sta er heel relaxed in. Er is geen druk op een verlenging gelegd en ik heb geen haast. Vanuit mijn kant zijn er geen zorgen over. Ik ben momenteel gewoon extreem aan het genieten als ik kijk waar ik nu sta en hoe wij het doen. Ik wil gewoon lekker racen en dat is voor mij de nummer één prioriteit.’’

