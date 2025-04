Waar het team van Lewis Hamilton in euforische stemming was na de sprintoverwinning in China, was de teleurstelling des te groter na de diskwalificatie op de racezondag. Dit leidde tot rumoer, vooral in de Italiaanse pers, die massaal sprak van een “gefaald seizoen”.

Hamilton reageert fel op kritiek

Ondanks de onrust rondom de Scuderia wil de zevenvoudig wereldkampioen hier niets van weten: “Iemand zei tegen mij dat ik het vertrouwen in het team zou moeten verliezen. Wat is dat voor kant-en-klare onzin?” De Brit haalt hard uit naar de pers en vindt dat er te snel een oordeel wordt geveld over de prestaties van rijders. “Ik was me ervan bewust dat ik na mijn vertrek bij Mercedes in een nieuw team terecht zou komen. Er heerst een andere cultuur en je werkt met andere mensen. Daar kun je niet direct aan wennen.”

Vol vertrouwen in Ferrari

Hamilton begrijpt niet waar de berichten op gebaseerd zijn: “Ik weet niet waar dit allemaal vandaan komt, maar ik ben enorm enthousiast over mijn toekomst bij Ferrari. Ik heb alle vertrouwen in het project waar we samen aan werken.” Hiermee bevestigt Hamilton dat zulke verhalen uit de media komen en niet op feiten gebaseerd zijn. Ondanks dat Ferrari in de openingsfase van dit seizoen achter de concurrentie lijkt aan te lopen, blijft Hamilton optimistisch. “Iedereen weet hoe iconisch Ferrari is en wat voor geschiedenis dit team heeft. Ik kijk er enorm naar uit om deel uit te maken van deze familie en samen successen na te jagen.” De Brit is ervan overtuigd dat hij, samen met het team uit Maranello, weer kan concurreren met de top.

Vertrouwen blijft behouden

Na de teleurstelling in China was het voor Hamilton doorslaggevend hoe het team ermee omging. “Het team heeft de data verwerkt en ervan kunnen leren, dat is voor mij doorslaggevend,” aldus de Brit. “Ik ben onder de indruk van hoe het team er alles aan doet om te verbeteren. Daarom voelde ik ook weinig frustratie over dit incident. Het is wat het is,” sluit Hamilton af.