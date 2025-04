Red Bull-adviseur Helmut Marko blikt vooruit op het raceweekend in Japan, waar de Oostenrijker een echt 'Verstappen-circuit' ziet in Suzuka. Marko gaat ervan uit dat het team een paar tienden heeft gevonden ten opzichte van de race in China en gaat in op de geruchten over een eventueel vertrek van viervoudig kampioen Max Verstappen.

Red Bull arriveert in Japan met een nieuwe line-up. Naast de regerend kampioen zal namelijk Yuki Tsunoda zijn debuut maken voor het topteam, en dat tijdens zijn thuisrace in Japan. "Hij [Verstappen, red.] heeft aangegeven dat Lawson te vroeg is gewisseld, maar hij heeft ook begrip voor de situatie. Met zijn nieuwe teamgenoot zal hij goed overweg kunnen. Yuki is erg coöperatief en ook gemakkelijk in de omgang. De twee hebben al samen deelgenomen aan diverse Red Bull-evenementen, en daar is alles altijd vlekkeloos verlopen," opent Marko in gesprek met OE24.

Achterstand Verstappen is nog te overzien

Verstappen heeft, ondanks de mindere wagen, nog altijd zicht op klassementsleider Lando Norris. De Nederlander heeft na twee raceweekenden 36 punten achter zijn naam staan, terwijl de McLaren-coureur er momenteel 44 heeft. "Met acht punten achterstand na twee races is er in principe nog niets aan de hand. Afgezien daarvan hopen we dat (de McLaren-coureurs, red.) Norris en [Oscar] Piastri elkaar nog langer punten afpakken," gaat Marko verder.

Suzuka is een echt 'Verstappen-circuit'

Hij ziet dan ook kansen voor Verstappen. "Nu komt er een echt Verstappen-circuit aan. In Suzuka zullen zijn rijvaardigheden nog meer tot hun recht komen. Bovendien is het een van zijn favoriete circuits. Daar had hij zijn allereerste Formule 1-debuut tijdens de vrijdagtraining, en de laatste keer heeft hij drie keer gewonnen. We hopen ook dat de RB21 beter presteert dan laatst in China."

Wat doet Marko als Verstappen uiteindelijk vertrekt?

De afgelopen weken is de geruchtenstroom weer op volle toeren gaan draaien. De naam van Verstappen werd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes of Aston Martin. Marko stelde eerder al dat hij met pensioen zou gaan als Verstappen daadwerkelijk de overstap maakt en zet die mening nog wat kracht bij. "[Transfer Verstappen, red.] zou voor mij absoluut geen onderwerp zijn. Formule 1 is voor mij Red Bull," aldus Marko.

