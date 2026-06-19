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Hamilton smiling with grumpy Leclerc edited next to him in white Ferrari kit holding F1 microphone

Villeneuve hard over Ferrari: 'Ze moeten focus nu op Hamilton leggen'

Hamilton smiling with grumpy Leclerc edited next to him in white Ferrari kit holding F1 microphone — Foto: © IMAGO

Villeneuve hard over Ferrari: 'Ze moeten focus nu op Hamilton leggen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Jacques Villeneuve vindt dat Ferrari per direct de volledige focus verleggen naar Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel. De Canadees stelt dat teamgenoot Charles Leclerc te ver is teruggevallen in het kampioenschap en dat de Italiaanse renstal harde keuzes moet maken om kans te maken op de eindzege.

Dit laat hij weten in de podcast The F1 Show van Sky Sports. De oproep van Villeneuve volgt op een reeks sterke resultaten van Hamilton. De 41-jarige Brit wist afgelopen weekend de Grand Prix van Spanje op zijn naam te schrijven, terwijl Leclerc in Barcelona niet verder kwam dan de vijftiende plaats na eerdere uitvalbeurten. Door deze uitslagen is Hamilton inmiddels opgeklommen naar de tweede plek in het wereldkampioenschap met 115 punten, op gepaste afstand van leider Kimi Antonelli van Mercedes. Leclerc bezet momenteel de vierde positie met 75 punten.

Keuze is makkelijk

Met een onderling verschil van veertig punten is het volgens Villeneuve duidelijk wie de kopman in Maranello moet zijn. "Lewis weet hoe hij moet winnen en hij weet wat daarvoor nodig is", vertelt de analist. "En als hij zijn kans ruikt, zal hij geen genade tonen. Ik denk dat hij daar het verschil kan maken". Waar Mercedes met twee coureurs bovenin meedraait, heeft Ferrari die luxe volgens de oud-coureur niet. "Mercedes is momenteel niet in de positie om een coureur boven de ander te verkiezen. Ferrari wel, want Ferrari moet zich op Lewis focussen als ze een kleine kans willen maken op de overwinning. De beslissing is makkelijk te maken, omdat Leclerc vrij ver achterstaat in het kampioenschap", aldus Villeneuve.

Leclerc niet voorbereid

Daarnaast is Villeneuve kritisch op de rol die Leclerc de afgelopen jaren binnen het team heeft gespeeld. De Monegask rijdt al sinds 2019 voor de Scuderia, maar heeft die tijd volgens de Canadees niet optimaal benut. "Leclerc had de tijd om het team om zich heen te bouwen en dat heeft hij niet gedaan", stelt hij. "Hij heeft nooit echt iets om zich heen hoeven bouwen. Het werd hem gegeven, het was er gewoon. Hij was snel en dat was ruim voldoende, want de perceptie was dat de auto toch geen kampioenschap kon winnen." Nu Hamilton zijn draai heeft gevonden in de SF-26, wordt Leclerc volgens Villeneuve geconfronteerd met een nieuwe realiteit. "Op het moment dat Lewis wakker werd, de auto en het team naar zijn hand zette en er vol voor ging, was Leclerc daar niet op voorbereid."

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