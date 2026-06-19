Ferrari wacht momenteel op officiële goedkeuring van de autosportbond FIA om tijdens de aankomende Grand Prix van Oostenrijk een ingrijpend vernieuwde motor te introduceren, zo meldt Autosport. Met deze aanpassingen hoopt de formatie uit Maranello het vermogensgat naar het interne verbrandingssysteem van concurrent Mercedes te verkleinen.

De technische afdeling onder leiding van Enrico Gualtieri heeft het concept van de cilinderkop verder doorontwikkeld door gebruik te maken van een staallegering in plaats van aluminium. Deze materiaalkeuze maakt het mogelijk om de temperaturen in de verbrandingskamer aanzienlijk te verhogen, iets wat bij aluminium onvermijdelijk tot structurele schade zou hebben geleid. Waar de inlaatlucht van de intercooler voorheen temperaturen van ruim 100 graden Celsius bereikte, wordt deze limiet vanaf het raceweekend in Stiermarken opgeschroefd naar meer dan 115 graden. Deze hogere temperatuur en druk zorgen ervoor dat een veel groter deel van de brandstofdeeltjes verbrandt. Dit levert een schonere en efficiëntere verbranding op, wat zich direct moet vertalen in extra motorvermogen.

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Ontwikkelingsruimte en aerodynamica

Zorgen over betrouwbaarheid

De introductie van deze motorische vernieuwingen valt onder het ADUO-mechanisme van de FIA. Dit systeem biedt fabrikanten met een prestatieachterstand extra ontwikkelingsruimte. Het is voor de ingenieurs overigens lastig vast te stellen welk deel van de prestatiewinst exact voortkomt uit de nieuwe brandstof en welk deel uit de door de bond goedgekeurde motorische aanpassingen. De verwachte stap voorwaarts volgt kort op de succesvolle aerodynamische updates die technisch directeur Loïc Serra eerder dit seizoen in Miami en Spanje doorvoerde. Die verminderde luchtweerstand en toegenomen downforce stelden Lewis Hamilton in staat om in Barcelona zijn eerste zege voor Ferrari te boeken. De Brit bracht daarmee een einde aan de dominantie van Mercedes , dat de eerste zes races van het jaar had gewonnen.

Ondanks de overwinning van Hamilton in Catalonië, heerst er ook bezorgdheid binnen de muren van de fabriek. Tijdens de debriefing na de Spaanse wedstrijd lag de focus sterk op de elektronische storing die het hydraulische systeem van Charles Leclerc uitschakelde. De Monegask verloor hierdoor plotseling zijn stuurbekrachtiging, brake-by-wire en actieve aerodynamica. De technici onderzoeken momenteel of dit incident overeenkomsten vertoont met de remproblemen die de nummer vier uit de WK-stand eerder in Monaco ervoer. Terwijl Ferrari enerzijds de aanval wil openen op kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli en Mercedes, moet de blik ook naar achteren worden gericht. Red Bull Racing heeft namelijk eveneens een omvangrijk updatepakket gepland voor de thuisrace in Oostenrijk.

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