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Van Hoepen

Van Hoepen bewandelt weg naar Formule 1: "Het gaat echt om resultaten"

Van Hoepen — Foto: © IMAGO

Van Hoepen bewandelt weg naar Formule 1: "Het gaat echt om resultaten"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens Formule 2-coureur Laurens van Hoepen kijken Formule 1-teams bij het scouten van nieuw talent voornamelijk naar pure resultaten en snelheid. De Nederlandse coureur stelt dat een kampioenschap in de opstapklasse niet per definitie de doorslag geeft voor een promotie naar de koningsklasse, maar dat uitschieters en overwinningen veel zwaarder wegen in het oordeel van de scouts.

Hoewel de moderne autosport tegenwoordig sterk leunt op uitgebreide telemetrie en data-analyse, is dat bij de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1 een ander verhaal. Van Hoepen legt uit dat de renstallen op het hoogste niveau simpelweg niet alle achterliggende cijfers en gedetailleerde data van de talenten bij andere teams tot hun beschikking hebben. Hierdoor moeten zij vaker afgaan op de zichtbare prestaties op het asfalt.

Snelheid boven data

"Ik denk dat het, zeker in Formule 2, toch echt wel om resultaten draait. Echt snelheid", stelt de rijder die momenteel zijn weg omhoog vecht in de piramide van de autosport in een exclusief gesprek met GPFans. Hij benadrukt dat de focus van de grote teams daarom primair op de eindklasseringen en de getoonde snelheid tijdens de sessies ligt. "Formule 1-teams hebben niet zoveel inzicht in de data van Formule 2-teams. Het gaat echt om resultaat. Daarom is het echt belangrijk dat je het goed blijft doen", aldus Van Hoepen over de selectieprocedure van de topteams. Toch snappen de talentscouts het wel als een coureur buiten zijn eigen schuld om een goede tijd of klassering misloopt. "Ze zullen het wel zien als je bijvoorbeeld paars-paars rijdt en er dan in sector 3 iets gebeurt waar je niks aan kon doen".

Kampioenschap niet heilig

Dat pure snelheid en specifieke piekmomenten belangrijker zijn dan een constante, maar behoudende reeks aan punten, blijkt volgens het talent ook uit de recente promoties naar de Formule 1. "Ik denk dat je wel ziet met rijders die naar Formule 1 gaan, dat niet iedereen kampioen is geworden", vervolgt hij zijn analyse over de huidige markt voor jong talent. Het laten zien van uitzonderlijke prestaties onder hoge druk trekt uiteindelijk de meeste aandacht van de teambaas. "Als je echt speciale dingen laat zien, een keer een race winnen en veel polepositions pakken... Je kan ook elke race derde worden en kampioen worden, dat is denk ik minder dan vijf races winnen en geen kampioen worden."

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