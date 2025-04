Red Bull Racing heeft de laatste jaren een reputatie van meedogenloze renstal voor jonge coureur opgebouwd en ook dit seizoen is het met de wissel van Liam Lawson en Yuki Tsunoda weer raak. Christian Horner geeft toe dat zijn team in sommige gevallen iets te vroeg jonge talenten heeft doorgeschoven.

Het zat er na de race in China natuurlijk al even aan te komen, maar nu is het nieuws dan toch echt officieel: Tsunoda is coureur van Red Bull Racing. De desastreuse seizoensstart van Lawson is hem - voorlopig althans - na slechts twee races fataal geworden wat betreft het Red Bull-stoeltje. De Nieuw-Zeelander krijgt nu de kans om in de luwte wat meer ervaring op te gaan doen bij Racing Bulls, zodat hij wellicht op een later moment tóch wat meer klaar is voor de stap. Een beslissing die - zoals toch vele fans en analisten vinden - eind 2024 al genomen had moeten worden toen Sergio Pérez afgekocht werd.

Te snel gepromoveerd

Vanzelfsprekend heeft de historische actie een hoop stof doen opwaaien in de koningsklasse. Zelden werd er een dergelijke wissel uitgevoerd en vanzelfsprekend wordt er een hoop nagepraat over wat er allemaal gebeurd is. Max Verstappen heeft zich kritisch uitgelaten over zijn team en ook teambaas Horner geeft nu toe dat er fouten zijn gemaakt. "In voorgaande jaren hebben we misschien te snel coureurs gepromoveerd. Als ik terugdenk aan de tijd van Alexander Albon... Pierre Gasly werd te snel doorgeschoven toen Daniel Ricciardo destijds naar Renault vertrok. Met name binnen Red Bull Racing hebben we deze junioren misschien te vroeg gepromoveerd", citeert Motorsport.com.

Opleidingsprogramma

Toch wil het volgens de Red Bull-chef niet betekenen dat het alleen maar slecht is wat zijn team heeft gedaan, daar veel van de bovenstaande voorbeelden allemaal op hun pootjes terecht zijn gekomen: "Maar daar hebben we een opleidingsprogramma en een talentenpool voor, waar we naar kijken om in te investeren en te ontwikkelen. Het heeft veel coureurs geholpen. Ik denk dat zeven van de coureurs op de huidige grid op een bepaald moment bij het Red Bull-programma hebben gezeten."

