Racing Bulls-coureur Liam Lawson blikt terug op zijn twee races in de kleuren van Red Bull Racing en legt uit dat ook hij niet had verwacht dat hij zou worden teruggezet. De Nieuw-Zeelander keek dan ook uit naar het weekend in Japan, want hij kent Suzuka erg goed, maar dit weekend zal hij zich moeten bewijzen bij het zusterteam.

Vorig jaar werd met veel bombarie aangekondigd dat Lawson het stoeltje van Sergio Pérez zou overnemen. Terwijl Pérez al langere tijd wisselvallig presteerde en zelfs nog in Monaco een contractverlenging kreeg, moet Lawson het met slechts twee raceweekenden doen. De Nieuw-Zeelander wist daarnaast niet uit Q1 te komen en scoorde geen punten in de RB21.

Artikel gaat verder onder video

Degradatie kwam als een 'schok'

De leiding van Red Bull Racing greep in na de race in China, en Lawson onthult bij Sky Sports F1 dat hij verrast was. "Het was zeker een schok, eerlijk gezegd. Het is niet iets wat ik had zien aankomen. De gesprekken die we hadden, gingen ook niet echt in deze richting, dus het was zeker niet iets wat ik verwachtte", vertelt Lawson.

Lawson had op meer tijd gerekend

Hij baalt er vooral van omdat er circuits aankomen die hij een stuk beter kent en waar hij betere prestaties van zichzelf had verwacht. Die kans heeft hij dus niet gekregen. "Het is uiteraard jammer dat ik niet meer tijd kreeg. Ik had het gevoel dat, met meer tijd, vooral op plekken waar ik al eerder was, het beter zou zijn gegaan. Het was een moeilijke start. We hadden een wisselvallige wintertest, een rommelig eerste weekend in Melbourne met de vrije trainingen, en vervolgens was China natuurlijk een sprintweekend", gaat Lawson verder.

Lawson nog altijd in F1

Hoewel Lawson nog steeds baalt van zijn degradatie, is hij gemotiveerd om zich te bewijzen bij Racing Bulls. Hij verdwijnt immers niet uit de Formule 1. "Ik denk dat het naar plekken gaan waar ik al eerder was, met de manier waarop de auto was (wat behoorlijk tricky was), zou hebben geholpen, en ik had die kans graag willen hebben. Maar het is natuurlijk niet mijn beslissing, dus ik ben hier om het meeste uit deze kans te halen", aldus Lawson.

Gerelateerd