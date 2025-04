Het team van Ferrari liep na de Grand Prix van China tegen een domper van jewelste aan toen zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton gediskwalificeerd werden. Laatstgenoemde reageert nu voor het eerst op wat er allemaal gebeurde na de tweede race van het jaar.

Twee weken geleden was het tijd voor de tweede race van het seizoen en het was Oscar Piastri die vanaf pole position mocht beginnen met Lando Norris achter hem. Max Verstappen begon de rit als vierde, maar kende ook geen gemakkelijk begin van deze Grand Prix. Uiteindelijk haalde hij aan het einde van de race op briljante wijze Charles Leclerc via de buitenkant in de eerste bocht in, wat meteen ook één van de spaarzame hoogtepunten van de ochtend was. Uiteindelijk is laatstgenoemde volledig uit de uitslag verdwenen met een diskwalificatie vanwege een té lichte auto. Niet alleen Leclerc was het haasje, ook teamgenoot Hamilton werd gediskwalificeerd wegens té ver afgeschaafde skid blocks onder zijn wagen.

Geen teleurstelling

Kortom: een weekend om heel snel te vergeten voor de Italiaanse formatie. De Maranello-formatie beleeft sowieso een horrorstart aan het seizoen, dit terwijl er voorafgaand aan dit jaar zoveel verwacht werd van het team met Hamilton binnen de gelederen. Gelukkig voor de Italianen is het jaar nog lang, kan er snel geleerd worden en zijn er nog 22 races om het tij te keren. Hamilton reageert voor het eerst op de zeperd in China: "Ik voelde me helemaal niet teleurgesteld of zo", zo laat hij weten in Japan.

Leerproces

Hamilton en Ferrari hebben natuurlijk twee weken gehad om de wonden te likken en zodoende met een frisse blik aan de start van het weekend in Japan te verschijnen. De Brit hoopt dat er vooral lering getrokken wordt uit het falen in China: "Dit zijn de momenten waarop je als team het meeste leert. Ik was juist behoorlijk onder de indruk en het was interessant om te zien hoe het team ermee omging. Het is allemaal heel constructief en iedereen is heel positief gebleven", zo besluit de zevenvoudig wereldkampioen.

