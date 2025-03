Het afwijkende tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Japan

Het tweeluik in Australië en China zit erop, wat betekent dat de coureurs even huiswaarts keren om vervolgens aan de overtocht naar Japan te beginnen. Daar wordt op zondag vijf april de derde ronde van het wereldkampioenschap verreden.

De Grand Prix van Japan behoorde jarenlang tot het slotstuk van de Formule 1-kalender, maar is inmiddels naar voren gehaald om het seizoen logistiek logischer in te delen. De race in het land van de rijzende zon is bij zowel veel coureurs als fans enorm populair. De lokale fans trekken alles uit de kast om in de meest bizarre pakken op de tribunes te verschijnen, terwijl de Grand Prix zelf geregeld garant staat voor spektakel. Zo werd Max Verstappen hier in 2022 voor de tweede keer wereldkampioenschap, na een knotsgekke regenrace.

Suzuka International Racing Course

Suzuka International Racing Course, in de volksmond gewoon Suzuka, werd in 1961 uit de grond gestampt als testcircuit voor Honda. De baan is ontworpen door Hans Hugenholtz, de man die jarenlang de drijvende kracht was achter Circuit Zandvoort. Het circuit maakt deel uit van Motopia: een amusementspark van 2,5 miljoen vierkante meter met zwembaden, monorails, hotels, golfbanen en een themapark. Suzuka is in totaal 5,807 kilometer lang, telt achttien bochten en heeft slechts één DRS-zone. De race wordt verreden over 53 ronden, waarmee de totale afstand op 307,471 kilometer komt te liggen. Het baanrecord is in handen van Lewis Hamilton. Hij ging in 2019 in 1,30.983 het circuit rond.

Het tijdschema voor de Grand Prix van Japan - Nederlandse tijd

In Japan is het acht uur later dan in Nederland, wat betekent dat het voor de liefhebbers hier, opnieuw vroeg dag zal worden. Het raceweekend wordt afgetrapt op vrijdag 4 april. De eerste vrije training wordt dan om 04:30 uur in de ochtend verreden, gevolgd door de tweede oefensessie om 08:00 uur. Op zaterdag 5 april is het om 04:30 uur tijd voor de derde en laatste vrije training, waarna om 08:00 uur de kwalificatie wordt verreden. De Grand Prix van Japan gaat op zondag 6 april om 07:00 uur van start. Bovenstaande tijden zijn Nederlandse tijd.

Overzicht tijden raceweekend Japan

Vrijdag 4 april

04:30 uur: eerste vrije training

08:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 5 april

04:30 uur: derde vrije training

08:00 uur: kwalificatie

Zondag 6 april

07:00 uur: Grand Prix van Japan

