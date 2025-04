Lando Norris is klaar om de strijd met teammaat Oscar Piastri gaan, maar de McLaren-coureur is zich er tegelijkertijd van bewust dat het belangrijk is om daar een goede balans in te vinden.

Waar Lando Norris afgelopen seizoen de grote uitdager van Max Verstappen was, lijkt de McLaren-coureur vooralsnog een grote kanshebber voor het wereldkampioenschap. Red Bull Racing, maar ook Ferrari en Mercedes, beschikken momenteel niet over het materiaal om het tempo van de Britse formatie te kunnen matchen. Maar ook als de concurrentie achterblijft gedurende het seizoen, zal het geen eenvoudige klus voor Norris worden om bovenaan het klassement te eindigen. In teammaat Oscar Piastri heeft de leider van het wereldkampioenschap een flinke kluif.

Voordeel aan vechten met je teamgenoot

"Ik maak me er niet zo druk om. Ik denk dat het positieve is aan dat je het opneemt tegen degene die voor hetzelfde team rijdt, is dat je alles kan zien wat diegene doet", wordt Norris geciteerd door Formula 1. "Ik kan zien wat hij doet en hoe hij het doet. Proberen iets te doen wat hij doet, is niet altijd makkelijk. En andersom zal dat net zo zijn. Altijd proberen iets te doen wat een andere coureur doet, is niet altijd een eenvoudige taak. Maar ik heb in ieder geval die kennis. Als ze in een ander team rijden, heb je die kennis niet altijd. Onderaan de streep maakt het mij niet op. Ik ben er klaar voor om het tegen wie dan ook op te nemen, ik heb er zin in."

Belangrijk om balans te houden

Op de vraag of hij zijn rivaliteit met Piastri kan zien ontwikkelen tot het niveau van bijvoorbeeld Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes in 2016, of Aytron Senna en Alain Prost eind jaren 80, klinkt het: "Dat zijn goede voorbeelden, mooie mensen om mee vergeleken te worden. Ik denk niet dat wij al op dat niveau zetten, maar het is de eerste keer dat we het écht tegen elkaar opnemen. Het zal ongetwijfeld nog heel vaak voorkomen dat we het tegen elkaar opnemen of tegen elkaar aan het racen zijn. Er zijn nog maar twee races geweest, er kan van alles gebeuren. We willen elkaar verslaan, maar we zijn ook teammaten. Dat is geen eenvoudige dynamiek."

