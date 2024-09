Mika Häkkinen denkt dat het vertrek van Adrian Newey een groot verlies is voor Red Bull Racing, omdat de Oostenrijkse formatie de afgelopen twintig jaar veel waarde heeft gehecht aan zijn leiderschap.

Adrian Newey besloot in april van dit jaar het team van Red Bull Racing na bijna twintig jaar te verlaten. Inmiddels is bekend dat de 65-jarige Brit zijn pensioen nog enkele jaren uitstelt om bij Aston Martin aan de bak te gaan. "De beslissing van Adrian Newey om naar Aston Martin te verhuizen is terecht een gigantisch verhaal in de Formule 1", schrijft Mika Häkkinen in zijn column voor Unibet. "Ik won allebei mijn wereldkampioenschappen in auto's die zijn ontworpen onder zijn technische leiderschap, twee van de 25 titels die zijn auto's hebben gewonnen voor Williams, McLaren en Red Bull Racing. Hij is fantastisch in zijn werk. Hij weet niet alleen hoe hij snelle auto's moet ontwerpen, maar ook hoe hij een auto moet ontwerpen waar een coureur mee overweg kan."

Menselijke creativiteit

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Ondanks dat de Formule 1 een zeer complexe sport is en de topteams 1.500 mensen of meer in dienst hebben, is goed leiderschap van groot belang. Dus alhoewel Adrian niet alles ontwerpt, in tegenstelling tot toen hij in 1980 begon in de Formule 1, geeft hij nu aanwijzingen, stelt hij prioriteiten en denkt hij na over concepten die de auto een competitief voordeel zullen geven. Hij is goed in het ontwikkelen van ideeën. Hij is een innovator, maar in plaats van dat hij alleen naar computerdata kijkt, voegt hij menselijke creativiteit toe. Dat is belangrijk."

Ingrediënten voor succes

De Fin verwacht dat Aston Martin de komende jaren zal klimmen in de pikorde: "Het team van Aston Martin heeft al veel engineers en ontwerpers, maar als die structuur nu zo vormgegeven kan worden dat het bij Adrian past, als hij de vrijheid krijgt om leiding te geven, denk ik dat het team in de komende drie tot vijf jaar veel progressie zal maken. Met name gezien de grote reglementswijzigingen van 2026. Aston Martin zal vanaf 2026 met Honda-motoren rijden. Adrian kent hen goed en heeft kampioenschapwinnende auto's ontworpen tijdens de samenwerking tussen Red Bull en Honda. Alle belangrijke ingrediënten voor succes zijn aanwezig, zo lang de mensen waarmee hij werkt, goed reageren op het leiderschap van Adrian."

Afgevlakte performance Red Bull Racing

Häkkinen vervolgt: "Red Bull Racing zegt dat het technische team groter is dan één man, maar het is duidelijk dat ze de afgelopen twintig jaar veel waarde hebben gehecht aan zijn technische leiderschap. Het verlies moet dus groot zijn. Hij besloot na de Grand Prix van Japan in april te vertrekken, toen het team voor het laatst een ééntweetje scoorde. Sindsdien heeft Sergio een moeilijk seizoen, terwijl Max in Barcelona voor het laatst won in juni. Het kan toeval zijn dat de performance van Red Bull de maanden na het vertrek van Newey is afgevlakt, maar het is moeilijk om te zien hoe het geen impact zou hebben gehad."

