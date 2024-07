Het Formule 1-team van Aston Martin heeft Enrico Cardile aangekondigd als nieuwe Chief Technical Officer. Ferrari bracht een dag eerder naar buiten dat de Italiaan de grootmacht uit Maranello per direct zou verlaten.

De stoelendans in de Formule 1 gaat verder. Eén dag na het nieuws dat Ferrari-kopstuk Enrico Cardile de Italiaanse grootmacht per direct zou verlaten, maakt Aston Martin bekend dat de Italiaan vanaf 2025 aan de slag gaat als Chief Technical Officer bij de Britse formatie: "Ik wil Enrico bij Aston Martin welkom heten, terwijl we ons technische leiderschap verder versterken in aanloop naar de reglementswijzigingen van 2026", laat teameigenaar Lawrence Stroll optekenen.

Cardile zelf zegt: "Ik kijk er naar uit om mij bij Aston Martin te voegen. De ambities en de doelen zijn duidelijk, en dit is een unieke kans om deel van deze reis uit te maken. Het is een persoonlijke en professionele uitdaging voor mij, en ik kijk er naar uit om dit iconische merk aan successen te helpen."

